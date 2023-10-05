杭州亞運．羽毛球︱中國兩女將挑戰安洗瑩　石宇奇大戰奈良岡功大

杭州亞運羽毛球賽事進入最後階段，有主場之利的中國球手，男、女子單打各有兩球手晉身四強，分途力爭金牌。

韓國的安洗瑩狀態大勇，實力超群，何冰嬌、陳雨菲兩女將能否為她帶來挑戰？

中國男單「一哥」石宇奇在雖在團體賽「躺贏」，但他在單打賽事再過一關，準決賽大戰日本「世三」球手奈良岡功大。



杭州亞運．羽毛球︱韓國的安洗瑩狀態大勇，實力超群，何冰嬌、陳雨菲兩女將能否為她帶來挑戰？（新華社）

女子單打

今屆亞運難得女單Big 4球手戴資穎、安洗瑩、山口茜、陳雨菲齊應戰，可惜山口茜在女團賽事時已傷出，而上屆亞運冠軍戴資穎亦意外在16強不敵日本「空靈女神」大堀彩。

女子單打8強，安洗瑩率先出場，以21：12、21：13輕取泰國的寶珊蘭（Busanan Ongbamrungphan），鎖定獎牌。何冰嬌緊接出場，面對上屆銀牌得主、印度名將仙杜，戰情意外同樣輕鬆，以21：16、21：12直落兩局獲勝。

安洗瑩明日4強將面對何冰嬌，世界排名第一的安洗瑩，曾9次遇上排名第五的何冰嬌，頭4次皆由中國球手勝出，不過今年雙方5次碰頭，全由安洗瑩勝出。

杭州亞運．羽毛球︱何冰嬌擊敗上屆銀牌得主、印度名將仙杜。（新華社）

下線方面，中國球手陳雨菲足足花上81分鐘，才以21：17、17：21、21：15，局數2：1擊敗韓國的金佳恩。

大堀彩16強淘汰戴資穎，8強僅花46分鐘便以21：10、21：19淘汰印尼球手東宗（Gregoria Tunjung）。可是她準決賽遇上世界排名第三的陳雨菲，雙方曾9次交手，全數由陳雨菲勝出。

杭州亞運．羽毛球︱陳雨菲將在4強遇上日本的大堀彩。（新華社）

羽毛球女單4強：



10月6日（周五）



09:00︱何冰嬌（中國） 對 安洗瑩（韓國）

17:00︱ 陳雨菲（中國）對 大堀彩（日本）



杭州亞運．羽毛球︱李李詩灃以21：13、21：17、局數2：0勇挫印尼名將真庭。（新華社）

男子單打

男子單打4強，同樣有兩位中國球手晉級。李詩灃以21：13、21：17、局數2：0勇挫印尼名將真庭；他的四強對手，是與李梓嘉激戰78分鐘獲勝的印度球手普蘭奈。

世界排名第三的日本球手奈良岡功大，以2：0輕取另一馬來西亞球手黃智勇，他在準決賽將大戰成功擊敗中華台北球手周天成的中國男單「一哥」石宇奇。

杭州亞運．羽毛球︱中國男單「一哥」石宇奇四強會遇上日本球手奈良岡功大。（新華社）

早前的男團決賽，中國隊首兩場不敵印度下，之後連勝3場，以總場數3：2反勝封王。作為中國隊首席男單代表的石宇奇，卻在男團8強、4強到決賽3戰全敗，先後不敵周天成、西本拳太及辛勒施亞，全靠隊友努力逆轉劣勢贏得金牌，被內地網民取笑他「自帶0：1屬性」。石宇奇在微博發文自嘲，表示終於擁有「躺贏哥」的外號。

他在男單32強淘汰港將李卓耀，16強僅花25分鐘便擊退柬埔寨球手，8強亦只用上46分鐘便解決周天成。明日一戰卻有難度，奈良岡功大今年狀態正勇，雙方對上9次交手，石宇奇雖以5勝4負稍佔優勢，但近5次碰頭日本球手贏出4次，這一關並不易過。

羽毛球男單4強：



10月6日（周五）



09:00︱李詩灃（中國）對 普蘭奈（印度）

17:00︱ 奈良岡功大（日本） 對 石宇奇（中國）

