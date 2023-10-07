杭州亞運10月7日總結｜港足第4史上最佳　空手道蔡韻瑜16強憾負

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第14天（10月7日），港足於銅牌戰以0：4不敵烏茲別克，加上空手道隊的何佳恩、蔡韻瑜及鄭栩彬亦先後落敗，港隊今日未有獎牌進帳。
暫時獎牌數字，港隊累積8金16銀29銅，共53面獎牌。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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足球：

萬眾矚目的銅牌戰，港隊以0：4不敵烏茲別克，以殿軍完成杭州亞運。

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水球：

男子組名次賽，港隊以20：19險勝泰國，以第7名完成亞運。

游泳馬拉松：

男子10公里賽事，冼展霆及東京奧運代表方胤出戰，前者以2小時00分53.4秒排第9，方胤則游出2小時02分22.2秒，名列11。

空手道：

蔡韻瑜今早（7日）出戰女子組手55公斤級16強賽事，與中國選手丁佳美爭晉級，最終在最後6秒遭對手連環「一本」（踢中頭部3分）絕殺，無緣晉級。（詳細報道按此

排球：

女子排球第9名爭奪戰，港隊與印度激戰5局，憾2：3，以第10名完成賽事。

獨木舟激流回旋：

男子單人皮艇，梁梓俊晉級決賽後，以第10名完成賽事，敬陪末席。

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至200金111銀71銅共382面獎牌在榜首領放。日本則以51金66銀69銅總數共186面獎牌，穩守第二位；韓國則取得42金59銀89銅共190面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲53面獎牌）
8金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
單車　楊倩玉　女子個人公路賽　金
橋牌　黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立　男子團體賽　金
16銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
壁球　陳善鈺　陳善鈺　女子單打　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
29銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
單車　劉允祐　男子個人公路計時賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
壁球　李嘉兒、黃祉謙　混合雙打　銅　
壁球　何子樂　女子單打　銅
壁球　梁子軒　男子單打　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅
象棋　林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰　混合團體賽　銅
三項鐵人　黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂　混合接力賽　銅
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　銅
田徑　俞雅欣　女子跳遠　銅
橋牌　顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍　女子團體　銅
空手道　劉慕裳　女子個人形　銅

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