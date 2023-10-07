杭州亞運10月7日總結｜港足第4史上最佳　空手道蔡韻瑜16強憾負

杭州亞運2023第14天（10月7日），港足於銅牌戰以0：4不敵烏茲別克，加上空手道隊的何佳恩、蔡韻瑜及鄭栩彬亦先後落敗，港隊今日未有獎牌進帳。

暫時獎牌數字，港隊累積8金16銀29銅，共53面獎牌。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

+ 10

足球：

萬眾矚目的銅牌戰，港隊以0：4不敵烏茲別克，以殿軍完成杭州亞運。

+ 6

水球：

男子組名次賽，港隊以20：19險勝泰國，以第7名完成亞運。

游泳馬拉松：

男子10公里賽事，冼展霆及東京奧運代表方胤出戰，前者以2小時00分53.4秒排第9，方胤則游出2小時02分22.2秒，名列11。

空手道：

蔡韻瑜今早（7日）出戰女子組手55公斤級16強賽事，與中國選手丁佳美爭晉級，最終在最後6秒遭對手連環「一本」（踢中頭部3分）絕殺，無緣晉級。（詳細報道按此）

排球：

女子排球第9名爭奪戰，港隊與印度激戰5局，憾2：3，以第10名完成賽事。

獨木舟激流回旋：

男子單人皮艇，梁梓俊晉級決賽後，以第10名完成賽事，敬陪末席。

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至200金111銀71銅共382面獎牌在榜首領放。日本則以51金66銀69銅總數共186面獎牌，穩守第二位；韓國則取得42金59銀89銅共190面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲53面獎牌）

8金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

單車 楊倩玉 女子個人公路賽 金

橋牌 黎偉傑/麥國輝/何煒霖/何凱桐/施純森/招偉立 男子團體賽 金

16銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

壁球 陳善鈺 陳善鈺 女子單打 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

29銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

壁球 李嘉兒、黃祉謙 混合雙打 銅

壁球 何子樂 女子單打 銅

壁球 梁子軒 男子單打 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

橋牌 顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍 女子團體 銅

空手道 劉慕裳 女子個人形 銅

