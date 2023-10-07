杭州亞運・空手道｜蔡韻瑜上屆奪銅後一度休戰數年 組手16強憾負
撰文：葉詩敏
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香港空手道隊代表蔡韻瑜今早（7日）出戰女子組手55公斤級16強賽事，與中國選手丁佳美爭晉級，最終在最後6秒遭對手連環「一本」（踢中頭部3分）絕殺，無緣晉級。
01體育記者葉詩敏、趙子晉 杭州直擊
蔡韻瑜自上屆雅加達亞運摘銅後一直受傷患困擾，因腦震盪而暫停訓練和比賽多時，直到去年才復操，並在世界空手道聯會K1 A級系列賽復出，曾奪得開羅站的女子組手55公斤以下級別金牌。經歷高低，今天她相隔5年再踏亞運賽場，於首戰對上全運會亞軍丁佳美，爭奪8強席位。
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主場觀眾熱烈為對手打氣聲中，蔡韻瑜初段先得分1：0，其後再擊中對方身體，以2：0取得優勢。惟丁佳美在最後6秒成功以腳攻擊蔡韻瑜得分，反超前3：2，全場歡呼聲雷動。蔡韻瑜頂住壓力未有放棄，在最後數秒成功擊倒對手補拳，惟在視像裁判（VR）後，判以丁佳美摔倒前以腳踢中蔡韻瑜頭部，取得「一本」再獲得3分。最終蔡韻瑜以2：6告負，無緣8強。
*組手得分：得分：用拳攻擊對方身體或頭部得1分，腳踢對方身體有2分，用腳攻擊對方頭部或摔倒對方後打擊就有3分（一本）。
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