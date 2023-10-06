杭州亞運足球｜香港對烏茲別克銅牌戰：電視直播活動、賽制及球員

香港足球代表隊在亞運男子足球賽歷史性打入4強，雖然不敵日本，仍能參加銅牌戰，跟烏茲別克競逐獎牌。

亞運男子足球賽是什麼？有什麼球隊參賽？兩隊各有什麼球員？哪裏可以收看？本文為大家介紹。



亞運男足賽事資料：

獎牌戰：10月7日

下午4：00 銅牌戰 香港對烏茲別克（上城體育中心）- HOY TV 77台直播

晚上8：00 金牌戰 韓國對日本（黃龍體育中心）- HOY TV 76台直播

香港對烏茲別克 公開直播活動

1. 香港足球總會 x 奧海城 「齊撐港隊睇好波」

時間：下午4時正

地點：奧海城2期地下主題中庭

430吋大電視欣賞高清直播，奧海城安排了百人親子打氣團，足總邀請了嘉賓主持試當真成員阿康及杰寧與球迷現場玩遊戲、派發紀念品

2. 跑馬地馬場

場地開放時間：下午3時

地點：跑馬地馬場

免費入場、不設年齡限制，座位先到先得；場內設攤位售賣小食及飲品

杭州亞運｜香港足球隊在10月4日晚足球決賽對戰日本隊，大批市民在奧海城觀看大電視直播。（夏家朗攝）

亞運男子足球賽賽制：

比賽並非國際足協及亞洲足協轄下賽事，由2002年開始設有年齡限制，一般而言是「23歲或以下」。

由於杭州亞運原定在2022年舉行，對參賽球員的出生日期限制是「1999年1月1日或之後」，亞運延期一年舉行後，這個出生日期限制不變，因此年齡限制變相是「24歲或以下」；另外，每支球隊也可以起用3位不受年齡限制的「外卡球員」，即俗稱的「超齡球員」，上屆冠軍韓國隊就利用這個名額派出孫興慜參賽。

孫興慜在2018年雅加達亞運領韓國男足奪金。（資料圖片／李澤彤攝）

由於賽事有年齡限制、同時並非屬於國際足協的國際賽期，球會沒有義務「放人」予代表隊，加上許多高水平的23歲（今屆為24）以下球員其實都已是大國腳主力，並非所有球隊都會派出最精銳球員參加亞運會，多數以培訓年輕選手為目標。

比較例外的是韓國，因韓國男性能通過取得亞運會金牌免除18個月起跳的義務兵役，常會派年輕的知名球星出賽，希望能爭金、讓高水平球員不會遭兵役影響發展，今屆便有巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁、史特加中場鄭優營等。

杭州亞運：效力德甲史特加的韓國國腳鄭優營也出戰亞運。（杭州亞運）

參賽球隊：

今屆原定有23支球隊參賽，分成6個小組踢分組賽，每組頭兩名直接出線16強，另外4支最佳第3名出線，進入16強後全是一場過的淘汰賽，賽事設有銅牌戰，由兩支4強敗方爭奪。金牌戰由韓國對日本，銅牌戰由香港對烏茲別克。

參賽球隊包括中國、韓國、日本、越南、烏茲別克、朝鮮、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、印尼、孟加拉、巴林、香港、伊朗、泰國、緬甸、吉爾吉斯、卡塔爾、中華台北、印度、蒙古、科威特，還有陣前退出的敍利亞及阿富汗。

杭州亞運：香港隊在男足8強擊敗伊朗。（資料圖片／袁志浩攝）

港足的晉級之路：

分組賽身處C組的香港隊，同組兩支對手敍利亞和阿富汗都在賽前宣布退出，令小組只餘下香港和烏茲別克兩隊，變相未踢已先出線，賽會終安排兩隊交手兩次，決出首名和次名，港隊兩戰分別以0：1和1：2不敵勁旅烏茲別克，次名出線。

分組賽（C組）：香港兩戰0：1、1：2不敵烏茲別克，次名出線

16強：香港1：0擊敗巴勒斯坦

8強：香港1：0擊敗伊朗

4強：香港0：4不敵日本

杭州亞運：對伊朗入球的潘沛軒在4強停賽後，在銅牌戰復出。（資料圖片／袁志浩攝）

香港隊球員名單：

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）



後衛：李毅凱*（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）



中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）



前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳*（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



*為外卡（超齡）球員



港隊起用3名超齡球員，包括在中甲聯賽落班、大受內地球迷歡迎的前鋒安永佳，標準流浪後衛李毅凱，和理文中場胡晉銘。

除三人外，其他24歲以下球員中，有5位1999年出生的球員，其餘大多是2001年或之後出生的球員，年紀最小的是2006年出生的周子謙；適齡球員中，也有不少最近有入選成年隊（大港腳），包括表現大勇的門將謝家榮、對伊朗入球的前鋒潘沛軒、張憙延和孫銘謙。除了安永佳之外，其餘球員目前都在港超聯落班。

今仗簡嘉亨和潘沛軒停賽後復出，惟黃皓雋因累積黃牌需停賽。

烏茲別克在U23層面屢有佳績。（杭州亞運）

烏茲別克隊球員名單：

守門員：Abduvohid Nematov（拿薩夫）、Vladimir Nazarov（費爾干納）、Khamidullo Abdunabiev（塔什干奧林匹克）



後衛：Saidazamat Mirsaidov（塔什干奧林匹克）、Makhmud Makhamadzhonov（締造者）、Shokhzhakhon Sultonmurodov（帖爾米茲）、Mukhammadkodir Khamraliev（塔什干棉農）、Bekhzod Shamsiev（帖爾米茲）、Eldorbek Begimov（AGMK）、 Asadbek Rakhimzhonov（塔什干奧林匹克）、Alibek Davronov（拿薩夫）



中場：Ibrokhim Ibrokhimov（貝科博德）、Ulugbek Khoshimov（費爾干納）、Jasurbek Jaloliddinov（塔什干奧林匹克）、Ibrokhimkhalil Yuldoshev（Nizhny Novgorod）、Sherzod Esanov（塔什干奧林匹克）、Diyor Kholmatov（塔什干棉農）



前鋒：Khojimat Erkinov（莫斯科魚雷）、Otabek Jurakuziev（塔什干奧林匹克）、Khusayin Norchaev（弗拉季高加索阿拉尼亞）、Ruslanbek Jiyanov（下諾夫哥羅德）、Alisher Odilov（塔什干奧林匹克）



烏茲別克在許多賽事都常與香港碰頭，可說是老對手，雖然這個中亞國度的成年隊在亞洲不算一線勁旅，目前世界排名75位、亞洲第10，但青年隊近年屢有佳績，包括在2018年奪得U23亞洲盃冠軍，去年也在同一賽事獲亞軍。不過他們在亞運會成績不算突出，今屆也是首次打入4強，跟港隊一樣，今仗無論勝負，也是烏茲別克的歷史佳績。

今次烏茲別克的亞運陣容中，並沒有任何超齡球員，屬U22陣容，大部球員也是2001年出生，大多在國內聯賽效力，少數在俄超或俄甲落班。烏茲別克在今年9月U23亞洲盃外圍賽中，曾以10：0大勝港隊，當時的陣容有不少都在亞運名單。

烏茲別克有4強對韓國時領紅的Abdurauf Buriev停賽，而累積兩面黃牌的隊長Jasurbek Jaloliddinov同樣要坐波監，這位中場在分組賽對香港時曾取得入球。

香港隊和烏茲別克僅在今屆亞運已在分組賽交手過兩次。（資料圖片／袁志浩攝）

兩隊過往對賽：

烏茲別克對港足球迷來說是非常熟悉的名字，其實單是今屆亞運會，兩軍在分組賽已經交手兩次，港隊兩次對賽都以一球之差落敗。

上個月的U23亞洲盃外圍賽，港隊又與烏茲別克同組，當時港隊半力出擊下，遭烏茲別克以10：0大炒，震撼本地球壇，當時的港隊陣容中，只有5人有出戰今屆亞運會；而該支烏茲別克，有一半球員都有參加今屆亞運，當時大演帽子戲法的Khusayin Norchaev也在今次陣容中。