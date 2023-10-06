杭州亞運直擊︱橋牌港隊奪金　上屆飲恨成就今天：30年努力的實現

香港橋牌隊於亞運男子團賽體摘下金牌，成為今屆第八金，隊員平均牌年齡超過30年，一切都是由歲月跟努力累積而來，頒獎禮上播起的《光輝歲月》，正是襯托他們的最佳樂曲。

今屆奪金成員之中四人，包括黎偉傑、麥國輝、何煒霖、何凱桐上屆都有參賽，當中黎／麥是男團銀牌及男雙銅牌得主；「雙何組合」則於超級混合團體賽與隊友奪銀。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



杭州亞運．橋牌︱香港橋牌隊於亞運男子團賽體摘下金牌，成為今屆港隊第八金。（袁志浩攝）

黎偉傑稱上屆於決賽落敗，功虧一簣，因此得知今屆續設橋牌項目，準備充足，「我們只得一位成員（麥國輝）是職業選手，其他要兼顧家庭及工作，可能比全職更困難，但我們一條心，全隊為這件事奮鬥。」

何煒霖就指出，今屆不少對手都由職業選手組成，而港隊多數只是業餘模式訓練，「他們一日打（橋牌）8小時，我們就工作8小時，只用放工後數小時、或用假期去訓練，金牌絕不容易，很感恩，同時很開心、激動。」他回想上屆在最後一手牌反勝殺入四強，惟不敵勁敵中國，「當時我們完全無得打，感受到原來銀牌跟金牌距離這麼遠，但這5年我們花時間部署，做的一切，就是為了今天。」

杭州亞運．橋牌︱何煒霖回想上屆不敵勁敵中國奪銀，「當時我們完全無得打……但這5年我們花時間部署，做的一切，就是為了今天。」（袁志浩攝）

至於年屆50、首度參與亞運的施純森，跟拍檔招偉立同樣心情激動，頒獎禮後現場播起《光輝歲月》，正是屬於其年代的金曲。「很激動......（拿金牌）感覺很實在，之前看見別人贏，一直懷疑自己是否也可以，幸好我們發揮穩定，有犯錯但互相體諒。」

橋牌的運動員壽命比其他項目長，招偉立透露，隊內平均牌齡超過30年，「30年的努力就在今天展現了，我們的經歷可能比其他運動長，有更深刻的感受。」

杭州亞運橋牌男子團體決賽：香港對印度。（袁志浩攝）

另外，香港隊亦於女團拿下銅牌，成員為顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢及鄧芷妍。

去屆亦於超級混合團體賽收穫銀牌的顧／陳組合，坦言已滿意今屆成績，更高興的是與一班女生並肩作戰。陳佩怡稱：「上屆一直為女團而訓練，但最終沒有設立該項目，所以轉打混合賽。」

香港隊亦拿下橋牌女團銅牌，成員為顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢及鄧芷妍。（袁志浩攝）

港隊於準決賽一度領先勁敵中華台北，但最終被對手反勝得銅，顧可容就表示，隊員缺乏大賽經驗，習慣從後追上而非打順境波，會視今次為學習機會，「為下次做好準備，我們主要目標是世錦賽前八，跟歐洲及美國選手去競爭。」