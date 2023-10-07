F1．卡塔爾站｜排位賽多人受罰惹新秀尷尬　韋斯達賓三連霸在即

F1（一級方程式）卡塔爾站今年復辦，便舉行衝刺賽周，由於周六（7日）會舉行衝刺賽，正賽的排位賽在香港時間周五深夜上演。

今站的焦點除了韋斯達賓只要再取3分，便可提早鎖定車手世界冠軍三連霸，他亦順利奪得頭位。

不過，修整後的路薩爾國際賽車場難度不小，許多車手都因犯規受罰，賽後一陣混亂，更令直播訪問出現尷尬場面。



卡塔爾站在2021年舉行首屆F1賽事，惟去年因路薩爾國際賽車場關閉修整而未有舉行，到今年復辦，成為F1首次以新規例下的地面效應戰車在卡塔爾作賽。加上今站為衝刺賽周，意味車隊只得一節自由練習去尋找最適合的戰車設定、車手也得一小時練習去適應，便要參加排位賽，令難度更高。

佩雷斯雖然駕駛性能壓倒全場的RB18，但今季已8次未能打入Q3。（Getty Images）

來到排位賽第二節（Q2），紅牛二號車手佩雷斯便因超出賽道限界，造出的圈速遭取消，最終他由本來能打入Q2、變成第13名起步，今季第8次未能打入Q3。

進入Q3，韋斯達賓只跑了最後時刻的一圈，便足夠獲得頭位，這位荷蘭車手今周只要取得3分或以上，便能鎖定車手世界冠軍三連霸，意味他在周六的衝刺賽可能已完成衛冕。一切對韋少來說都相當順利，但排位賽由第2名開始，賽果出現一陣混亂：麥拿侖車手諾里斯本來排第2位，未料排位賽結束後，賽會才宣布他的最快圈越界要取消，他只能以第10名起步。

韋斯達賓今周只要再取3分便能完成世界冠軍三連霸。（Getty Images）

諾里斯受罰後，順序由原本排第3位的平治車手佐治羅素升上第2、原本第4的麥拿侖「超級新秀」皮亞斯特利登上第3位，賽會也如常找來當時的三甲車手做現場訪問，輪到羅素時，他仍然疑惑地問：「諾里斯呢？」皮亞斯特利才告訴他諾里斯被罰。

結果輪到皮亞斯特利受訪時，這位澳洲小將正如常談論自己的表現及希望正賽能再登頒獎台之際，直播螢幕突然出現賽會宣布「車號81皮亞斯特利超出賽道限界，圈速取消」，並隨即打出他由第3位變第6位。

同時收到消息的主持人也只好將消息如實相告，問皮亞斯特利知不知自己本來正被調查，短短5分鐘間由第3變第6，他一瞬間失笑，然後又回復微笑道：「啊……我不知道，但這很有趣，不是嗎？」

主持告訴他被罰後跌落第六位，他聽畢後苦笑並豎起姆指，「我明天再努力吧。」有趣的是，他完成訪問後，仍然與排頭位的韋斯達賓和第二位的佐治羅素拍下了「三甲合照」，而不是由最終升上第3的咸美頓參與。不過，賽會最後還是成功找來咸美頓，讓正確的三甲組合參加賽後記者會。

皮亞斯特利也不忘「自抽」，分享了假的三甲合照，寫道：「第一、第二和第六名。」他幽默的應對方式，令不少車迷坦言更喜歡他。

同場另人引人注意的，是季初曾受傷、早前傳出有退意的亞士頓馬田車手史杜爾，再一次在Q1出局，他出局後顯得極度低落及暴躁，離開戰車後推撞自己的教練，賽後訪問亦毫無表情、只給出簡單幾個字的回應。早前已有傳其父、亞士頓班主羅倫斯史杜爾有意變賣車隊，史杜爾意興闌珊的表現，令傳聞甚囂塵上。

卡塔爾站正賽起步排位：