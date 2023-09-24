F1日本站｜皮亞斯特利成6年來首名新秀登頒獎台　紅牛提前6輪衛冕

F1（一級方程式世界錦標賽）日本站，韋斯達賓（Max Verstappen）以19.4秒的優勢輕鬆贏下鈴鹿賽道第一名，助紅牛成為史上首支提前6站加冕冠軍的車隊，同時紅牛亦連續兩季取得日本站冠軍。

不過今場另一焦點，是麥拿侖車隊的新秀皮亞斯特利（Oscar Piastri）獲第3名佳績，他成為自2017年後，首名能夠在新秀賽季便站上頒獎台的車手。



韋斯達賓（右）與領隊漢拿賽後慶祝車隊提前奪冠。（Getty Imaegs）

皮亞斯特利今場起步位居第一排，是自2017年的史杜爾（Lance Stroll）後，首個能有此成績的新秀車手。比賽第一個彎位，與皮亞斯特利同屬麥拿侖車隊的主將諾里斯（Lando Norris）便與韋斯達賓爭奪領先位置，不過他很快便被「韋少」超越，並在第五個彎位開始逐漸被拋離，最終獲賽事第2名。

今場比賽剛開始不久便出現碰撞。（Getty Imaegs）

此外，今場比賽第一個彎位便有不少車輛碰撞，安全車早早出動，有5名車手無法完成比賽。日本車手角田裕毅今仗雖然來到主場作賽，獲不少當地觀眾加油打氣，但最終只能以第12名完賽，未能在鈴鹿賽道取得積分，更被「頂更」的隊友羅臣（Liam Lawson）壓過，後者今仗排第11位，較角田高一名。

角田裕毅今次主場作賽，惜未能以前10名完賽。（Getty Imaegs）

說回皮亞斯特利，這名澳洲小將今場大部分時間都在前3位，賽事中後段換胎後曾一度跌落至第6位，之後這名年輕澳洲車手逐漸收復失地，並與當時排第3的佐治羅素（George Russell）互相糾纏。其後皮亞斯特利在第42圈捉住機會「爬頭」，並一路保持第3位成績至完賽，獲得F1生涯首次踏上頒獎台的機會。

「我知道我要嘗試超過佐治羅素，不然我便會有一段時間很麻煩，」皮亞斯特利賽後受訪時表示。「當時我們非常接近，我認為自己在賽事後半段狀態和節奏都更好。」

皮亞斯特利以新秀賽季踏上頒獎台，為2017後首次。（Getty Ianges）

提到首次踏上頒獎台，他稱這是十分特別的時刻，「我會銘記一段非常非常長的時間，非常感謝車隊給予我們這個機會。因為並不是有很多人能獲得這個機會，但我在首個賽季便已經做到。」

這名今年只有22歲的年輕車手表示，今次比賽不是他生涯至今表現最好的一場比賽，也最後能夠獲獎，已足夠讓他感到無比高興。

F1歷史踏上頒獎台最年輕的車手是韋斯達賓，他當時只有18歲228天。皮亞斯特利今次達到此一成就為22歲172天，在相關數據上排在第19名。