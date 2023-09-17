F1新加坡站｜紅牛兩車意外Q2出局　韋斯達賓疑三度犯規竟走甩處分

F1（一級方程式）新加坡站排位賽，大半季都展現出壓倒性實力的紅牛車隊，今站兩車竟然都在第二節（Q2）便出局。

當中韋斯達賓（Max Verstappen）在排位賽期間疑三度違規，當中兩度阻擋後車，然而賽會最終沒有給予任何實質處分，惹來激辯。



新加坡站排位賽，第一節末段，阿士頓馬田車手史杜爾（Lance Stroll）在最後一個彎位炒車，戰車猛撞牆後整個車鼻飛脫、戰車嚴重損毀，幸史杜爾本人無恙，這意外令在他之後完成快圈的車手都無法再改善時間，包括麥拿侖新秀皮亞斯特利（Oscar Piastri）在內的車手都宣告出局。

史杜爾的戰車嚴重損毀，但車手無恙。（Getty Images）

賽會花不少時間維修防撞欄後，Q2順利展開。艾法托利車手角田裕毅在第一次造快圈時，遭到「大隊」紅牛車隊的韋斯達賓戰車阻檔，因而未能造出快圈；「韋少」在Q1時也曾在維修通道出口慢行，同一節稍後，他又阻擋威廉士車隊的沙根特，前後共三宗事件當時也被賽會記錄在案，賽後再調查。

結果Q2戰果令人驚訝，韋斯達賓最終被「姊妹隊」艾法托利的替工車手羅臣（Liam Lawson）以0.003秒之差壓倒，羅臣以第10名打入Q3，「韋少」則Q2出局只排第11位，是他今季第一次未能打入Q3；而紅牛另一車手佩雷斯則一併敗予Alpine的加斯利，加斯利排12、佩雷斯第13，威廉士的艾邦排14。曾遭「韋少」阻擋的角田裕毅在唯一一個快圈快犯錯未能造出時間，僅排15。

今季所向披靡的紅牛戰車，在新加坡遇上難題。（Getty Images）

韋斯達賓在賽後被裁判就三項涉嫌違規傳召，由於涉及其他車隊的違規，裁判一般會一併傳召有關車隊代表作供，惟在「韋少」涉阻檔角田裕毅的聆訊中，艾法托利未有派代表到場，而賽車媒體Motorsports.com報道指，賽會似乎未有按慣常程序，傳召艾法托利代表作供。

艾法托利與紅牛車隊同樣屬於紅牛集團，以「姊妹隊」相稱，實質上艾法托利多是用來測試紅牛學院青年車手、或是有望登上紅牛車隊的車手實力。有利益衝突之下，今次事件自然惹來外界熱議。

韋斯達賓「走甩」判罰。（Getty Images）

過往不少車手都因在比賽線道上阻擋其他車手而被判罰，即使原因是車隊沒有及時提醒車手後方有快車駛至，也會以集體負責為由而向車手判罰，在排位賽中，一般都會罰退起步格。未料韋少在被視為最大機會受罰的阻擋角田事件上，只遭賽會「警告」、及向車隊罰款，裁判報告指「考慮到今季同類事件的處理和今次事件的嚴重性，作出這決定」，阻擋維修站出口一事同樣警告了事，阻擋沙根特一事則不予任何處理，意味他可保住第11名起步。

Ｑ3沒有了韋斯達賓，頭位的爭奪更加開放，最終成為法拉利、平治和近期突飛猛進的麥拿侖之間的爭奪，最終辛斯奪得頭位、平治的年輕車手羅素次之，法拉利另一車手陸克萊排第三位。