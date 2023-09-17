F1新加坡站︱法拉利辛斯終破紅牛連勝紀錄　為開齋不惜犧牲陸克萊

今季紅牛車隊在F1賽事一路領放，頭14站賽事全勝，並創下跨季15站連勝紀錄，去到新加坡站，連勝終於斷纜。排頭位出賽的法拉利車手辛斯（Carlos Sainz）順利勝出，中斷紅牛和韋斯達賓（Max Verstappen）的連勝走勢。

法拉利這場「開齋」勝仗得來不易，甚至要犧牲旗下另一車手陸克萊（Charles Leclerc）。



F1新加坡站︱法拉利辛斯終破紅牛連勝紀錄。（Getty Images）

今站比賽再次不乏戲劇性畫面，兩個小時比賽入面，曾出動安全車、虛擬安全車以及一些激烈爭鬥場面。在車手榜領放的韋斯達賓，今站以第11位起步，比賽過程一路拾級而上，今次未能以勝利作結，以第5位完賽，他創下的10場連勝紀錄，跟紅牛車隊的跨季15場連一拼告終。

法拉利決心贏出比賽，扭盡六壬。辛斯排頭位出賽，第三名起步的陸克萊是頭10位起步的車手之中，唯一以軟輪胎起步的，這招立即獲得回報，他搶上越過羅素，讓法拉利在頭數圈得以排一、二位領前對手。辛斯成功控制比賽節奏，陸克萊則被車隊要求全場從後支援辛斯，讓隊友拉開領先優勢。

F1新加坡站︱辛斯和法拉利終打破紅牛今季連勝紀錄。（Getty Images）

陸克萊頭10圈未能做到，僅以1秒左右跟隨辛斯，直到第20圈安全車出動，陸克萊成功幫助隊友阻擋其他對手，讓辛斯優勢增至9秒。法拉利為保辛斯，延遲陸克萊進入維修站的時間，令「陸仔」被羅素、諾里斯和咸美頓超越。

幸好陸克萊的犧牲總算有價值，辛斯成功首名過終點，贏得自去年英國站以來，個人第二次分站冠軍。法拉利今季首度贏得分站，事實上也是今季賽事首次有紅牛以外的車隊奪冠。

尾段排在第三位的平治車手羅素（George Russell）末段犯錯，他在最後一圈「炒車」退賽，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）、平治的咸美頓以第二、三名過終點，陸克萊得第四，韋斯達賓第五。

F1 新加坡站賽果（只列頭10位）：



1. 辛斯／法拉利

2. 諾里斯／麥拿侖

3. 咸美頓／平治

4. 陸克萊／法拉利

5. 韋斯達賓／紅牛

6. 加斯利／Alpine

7. 皮阿斯特利／麥拿侖

8. 佩雷斯／紅牛

9. 羅臣／艾法托利

10. 麥奴臣／哈斯

