體操世錦賽｜比拉絲六奪個人全能金牌創歷史　激動流淚有兩個原因

美國體操女王比拉絲（Simone Biles）休戰國際比賽兩年，復出參加體操世錦賽，表現出超班實力，第6次贏得女子個人全能金牌。

這是她第34面世錦賽及奧運獎牌，超越白羅斯名將舒靴保（Vitaly Scherbo），成為體操史上世錦賽及奧運獎牌最多的運動員。接下來，比拉絲還會出戰4個單項決賽，有望再增添金牌。



比拉絲在周三帶領美國贏得女團冠軍後，周五出戰個人全能決賽。在跳馬、高低槓、平衡木及自由體操4個細項中，比拉絲有3項排名首位，實力超班。

在跳馬，她拿出近乎完美的9.5分完成分，加上5.6分的難度分，以15.1分居首，她今屆是唯一一名在跳馬取得超過15分的選手。在自由體操，雖然她出現了一次罕見的小瑕疵，不慎絆倒自己，令完成分得8.033分，未算最高，但加上高達6.5分的難度分，她在自由體操以14.533分排首位。

比拉絲在平衡木亦以14.433分排第一，只有高低槓算是比較弱，以14.333分排第6位。加上4個細項的分數，比拉絲累積得58.399分得金牌，第6次世錦賽個人全能封后。巴西的莉碧卡安達迪（Rebeca Andrade）落後1.633分得銀牌，另一名美國選手施莉斯鍾絲（Shilese Jones）獲得銅牌。至於中國的邱祺緣就得第4名。

在女子個人全能的頒獎禮上，比拉絲不禁哭起來，要用手抹眼。她解釋流淚有兩個原因，她說：「我很激動，因為10年前，我在這裏贏得首個世界冠軍，而現在我贏第6個，實在太瘋狂了！不過，我發誓眼中有點東西，它困擾了我大約4小時，我一直無法弄它出來。當我抬頭時，（流淚）是兩者加起來的結果。」

2013年世錦賽在比利時安特衛普舉行，當年16歲的比拉絲初露光芒，首次贏得女子個人全能的世錦賽冠軍。十分巧合地，今屆世錦賽又回到安特衛普，26歲的比拉絲已經歷過高山低谷。

2013年，16歲的比拉絲首次贏得世錦賽個人全能金牌。（Getty Images）

在這10年，比拉絲一共贏得27面世錦賽獎牌，分別是21金3銀3銅，加上她贏得4金1銀2銅7面奧運獎牌，她的世錦賽及奧運獎牌達34面，超越白羅斯名將舒靴保的33面，成為體操史上世錦賽及奧運獎牌最多的運動員。