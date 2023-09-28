杭州亞運︱中國體操女將高低槓3度失手墮地　堅持完賽力追得第4

頂級體操選手追求高難度與分數，比賽中失手在所難免，然而杭州亞運體操女子個人全能決賽這一幕，還是相當罕見——中國隊陣中「大師姊」章瑾在高低槓項目中3度失手墮地。

這位金牌熱門選手，3度從槓上跌下來，仍堅持完成賽事，獎牌無望之下，餘下兩項均以全場最高分完成，章瑾力追下獲得全場第4名，盡顯體育精神。



杭州亞運體操女子個人全能決賽，中國隊陣中「大師姊」章瑾。（新華社）

中國體操隊在女子團體賽贏得金牌，22歲的章瑾已是隊中「大師姊」，她在2018雅加達亞運已在陣中，獲得女團金牌、平衡木銅牌。隊友唐茜靖20歲、左彤17歲、張欣宜15歲，後備成員虞琳敏20歲，章瑾是5名成員之中年紀最大一位。

女子個人全能賽事，章瑾與師妹左彤攜手出戰，第一個項目跳馬，章瑾獲13.033分，成績僅次得13.5分的朝鮮選手安昌玉，在16位選手中暫列第二位。師妹左彤在跳馬得12.833，當時位列第五。

章瑾高低槓3度失手連環圖：

第二個項目是高低槓，章瑾剛出場，後手轉兩圈後在接下來的騰空轉體動作失手，接不回高槓，身體呈「撻生魚」式、以水平狀態重重跌在軟墊上。

失手後，她到場邊稍為調整，重新上場，未幾又在低槓從後躍上高槓期間再度失手，今次在她落地前，教練及時將她抱住。

大賽關鍵時刻兩度失手，顯然大大影響章瑾的情緒。她站在低槓前足足20多秒，才再度躍上槓繼續比賽。等待期間主場觀眾大叫「加油」和拍掌，為她打氣。這次低槓從後躍上高槓的難度動作清脆做到了，緊接的翻騰轉體動作卻又失手，第三次從槓上跌下來。

章瑾堅持完成賽事。（影片截圖）

三次嚴重失手，獎牌希望近乎幻滅，章瑾堅強地再度上場，完成餘下動作。她在高低槓只得10.1分，在16位選手中排第13，總分一下子落後。左彤在高低槓得到全場最高的13.733分，總成績升上第二，僅次朝鮮的安昌玉。

章瑾在高低槓3度失手墮地，神情失落。（微博）

身為金牌熱門，章瑾在高低槓的打擊不輕，她卻很快已能收拾心情，在平衡木和自由體操分別獲得全場最高的13.9分和13.866分。金牌終由四項表現平均的左彤贏得，她以總分53.565勝出，日本的岡村真以52.898分得銀牌，朝鮮的金水晶以51.466分得銅牌。至於頭兩項後領先的安昌玉，在平衡木和自由體操得分較低，以總分50.266排第六名。

章瑾即使失落獎牌，仍靠餘下兩項力追至50.899分得到第四名。她永不放棄的態度和體育精神可嘉，實在值得力學習。

杭州亞運體操女子個人全能決賽，中國隊陣中「大師姊」章瑾在高低槓三度失手仍奮力作戰。（資料圖片／新華社）

體操女子個人全能金牌由四項表現平均的中國選手左彤贏得。（杭州亞運官網）