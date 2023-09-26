杭州亞運︱中國大熱奪體操女團金牌　48歲舒素雲天娜晉跳馬決賽

撰文：吳慕兒
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杭州亞洲體操項目，擁有主場之利的中國，繼周日（24日）贏得男子團體金牌後，周一（25日）晚上女子團體同樣順利奪金，以161.896分名列第一，力壓得157.229分的日本，及得156.829分的朝鮮。
第六次代表祖國烏茲別克參加亞運的「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），今屆只參加女子跳馬一項，她在初賽獲12.949分，以第五名成績晉級9月28日上演的決賽。

杭州亞運︱中國贏得體操女子團體金牌。（杭州亞運官網）

由張欣怡、左彤、章瑾、虞琳敏、唐茜靖組成的中國女子體操隊，無懼日本及朝觧的挑戰，順利贏得女子團體金牌。

個別選手方面，聚焦在48歲的舒素雲天娜身上。她今屆只參加跳馬一項，她在初賽21位參賽選手之中，得12.949分，成績僅次於兩位朝鮮選手以13.833分首名晉級的安昌玉，以13.583分次名晉級的金善香，以及日本選手牛奧小羽、中國的虞琳敏，以第五名成績晉級9月28日上演的決賽。

「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）抵達杭州，再成集郵對象。（杭州亞運官方Facebook）

體操是體能要求極高、訓練亦非常艱苦的運動之一，早已名成利就的舒素雲天娜為何還要這樣「虐待」自己？她在亞運前的訪問中提到：「我喜歡推動自己去證明在這年齡一樣能夠做到所帶來的刺激感。我的身體和靈魂仍感覺能夠做到，而且也是我人生中一大快樂泉源，所以我再次投入這項運動。」

舒素雲天娜披過三件不同戰袍八度在奧運會亮相，亞運會方面，她已出戰過1994、1998、2002、2014及2018共五屆賽事，累積2金4銀2銅共8面獎牌，杭州是她第六度參賽。

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今屆亞運與體操世錦賽撞期，運動員只能二選一，舒素雲天娜早前接受《環球時報》訪問時稱，「我決定專注亞運，因為我仍有足夠時間準備奧運」，她指出，「我希望以一個高水平來代表我的國家，盡我所能獲得最好成績。」畢竟對並非體育大國的烏茲別克而言，她幾乎就是獎牌保證。

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舒素雲天娜