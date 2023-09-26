體操｜黑人小女孩體操頒獎儀式被無視　比拉絲：看得心都碎了

「任何運動都不容許種族主義！」

奧運體操4金得主比拉絲（Simone Biles）最近在社交平台X（前稱Twitter）看到一條影片後如此說道。影片中一名黑人小女孩在愛爾蘭的體操比賽頒獎儀式中，被工作人員無視而顯得無助，比拉絲對此表示「看得心都碎了」。



美國女子體操名將比拉絲最近在X為一名黑人小女孩抱不平。（Getty Images）

周五（22日），X上一條影片受廣泛轉發，內容是工作人員正為一排小童體操運動員頒發獎牌。影片中每一名孩子都被掛上獎牌，但唯獨一名、同時也是當中唯一一名黑人小孩例外，她被工作人員直接忽略跳過，從而顯得一臉困惑無助，但仍保持微笑直到最後。

隨後有網民在該影片「Tag」比拉絲，表示如果可以的話，希望這名美國體操名將能夠接觸該名小女孩為她打氣。

比拉絲之後亦在該帖文下留言：「當這條影片被廣泛流傳後，她的家長便來找我。我看得心都碎了，所以我向她傳送了一條小影片。任何運動都不容許種族主義！」

愛爾蘭體操總會：8月已跟女孩家長和解

這條影片實際上是2022年3月在愛爾蘭一次名為「GymStart」的體操比賽，由於在X上引來熱議和批評，主辦機構愛爾蘭體操總會（Gymnastics Ireland）在上周五當日發表聲明解釋，指留意到相關影片在網上流傳，並表示之前已收到涉事家長的投訴，「隨後雙方在愛爾蘭體育糾紛機構（Sports Disputes Solutions Ireland）協助下同意和解，並於 2023 年 8 月達成解決方案。」

在聲明中，愛爾蘭體操總會表示他們在頒獎禮當日已得悉事件，並馬上聯絡了相關工作人員，「她（工作人員）同意該次事件完全不可接受，但強調並不是故意為之。而且官方工作人員在意識到發生錯誤已馬上修正，並確保涉事選手在離開比賽場地之前獲頒屬於她的獎牌。」

從影片中見到，該名黑人小女孩本還滿臉笑容地等待被掛上獎牌，但工作人員卻跳過了她。（X影片截圖）

「她還說對自己的無心之失表示深切遺憾，並希望向有關選手及其家長道歉，該請求最初被拒絕，其後已經以書面方式向他們致歉。」

聲明中沒有指出該次頒獎禮頒發的是什麼獎牌，英國《獨立報》報道為參與獎（participation awards）。從影片中可看到各小孩排成一排而且人數眾多，相信這個說法具可信性，是為鼓勵小孩參與賽事而頒發的紀念獎牌。

然而愛爾蘭《獨立報》在香港時間上周六（23日）報道，指該女孩的母親向他們表示，愛爾蘭體操總會並沒有為這件事公開道歉，認為這是在「包庇（covering）」該名工作人員。報道續指該名母親認為那封書信並不是真正道歉，因此她已將此事提交予瑞士的體操道德基金會（Gymnastics Ethics Foundation）。

在發現該名黑人小女孩沒有被頒發獎牌時，曾有手持相機的工作人員上前與她談話。（X影片截圖）

「我們經常是體操比賽中唯一的黑人家庭，這次事件對我們傷害非常大，」該名母親向愛爾蘭《獨立報》表示，「現在那條影片已有800萬人觀看，從巴基斯坦到埃塞俄比亞的人都能看到，不過愛爾蘭體操總會仍未向我們道歉。」

報道指比拉絲拍下一條影片鼓勵那名可憐的小女孩，「我想讓妳知道，我最近看到了妳在GymStart裏遇到什麼事。我感到非常震驚，亦想讓妳知道，妳應該和其他所有女孩一樣值得得到一面獎牌。我知道妳為這項運動付出了很多，我想說我在支持妳。向妳送上我最真摯的善意，並想讓妳知道我們有很多人都在支持妳。」愛爾蘭《獨立報》表示該名小女孩在收到這條影片後開心得「尖叫並流下眼淚」。

目前26歲的比拉絲是美國體操名將，在2016年里約奧運會中個人贏得4金，並曾在體操世錦賽中贏過19面金牌。

比拉絲是美國體操名將，曾在奧運及世錦賽中獨得過多面金牌。（Getty Images）

目前X上最多人觀看的相關影片已達到4000萬瀏覽量，巨大壓力下，愛爾蘭體操總會在昨天（25日）發出聲明正式道歉，「我們謹代表愛爾蘭體操總會董事會及工作人員，就2022年3月GymStart賽事中的事件造成的不快，向涉事運動員及其家人毫無保留地道歉。當天的事情本來不應發生，對此我們深感抱歉。」

「我們希望與她的家人及愛爾蘭反種族主義運動組織（SARI）接觸，聽取任何有關的改進建議。我們很樂意看到這位體操運動員繼續參加愛爾蘭體操總會的賽事，也期待及歡迎她回到我們未來舉辦的賽事。」