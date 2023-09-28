體操媽媽跳馬得「梗頸四」　混合採訪區變粉絲見面會︱杭州亞運

「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）出戰杭州亞運跳馬決賽，即使以13.383分，只得第四名，失落獎牌的她依然繼續成為全場焦點。

這位48歲烏茲別克名將在今屆賽事一舉一動均惹來外界注目，由練習、跳馬初賽到決賽，她均是一眾對手、國家隊職員、工作人員甚至傳媒「集郵對象」，魅力驚人。賽後她現身混合採訪區，墟冚程度甚至更勝金牌選手，她被記者重重包圍，眾人不止紛紛拿出手機拍照，甚至向她送上親筆信件和禮物，似粉絲見面會多過記者會。



舒素雲天娜在女子跳馬決賽得第四名，無緣獎牌。（袁志浩攝）

舒素雲天娜總成績排名第5晉級決賽，這是她第6次參加亞運（1994、1998、2002、2014、2018、2023），最佳成績是2002年釜山亞運贏得4面獎牌，她當屆贏得自由體操及跳馬兩面金牌，還有平衡木及女子個人全能的銀牌。總計歷屆亞運，她贏得2金4銀2銅。

隨年事漸高，舒素雲天娜近年主要集中在跳馬一項，她在2014、2018連續兩屆獲得跳馬銀牌，可惜今屆賽事未能再踏頒獎台，朝鮮兩位選手包辦金、銀牌，安昌玉以14.049分摘金，金善香以13.6分得亞軍，銅牌由中國的虞琳敏以13.533分獲得，舒素雲天娜得13.383分得第四，與獎牌只差一線。

舒素雲天娜跳馬賽事後走進混合採訪區，現場隨即變成「粉絲見面會」。（Twitter截圖）

體操媽媽未言退

賽後她說「感覺良好」，同時直言：「不幸地，第四名是最差勁的位置。」經驗豐富的她已放眼明年巴黎奧運，「現在我知道要做什麼及如何去做，我們的目標是奧運會。」

舒素雲天娜表示，「我不知道自己會比賽到幾多歲，當我仍然熱愛體操，當我仍然能夠繼續做到，我會一直比賽下去。」

體操媽媽的魅力隨年齡增長有增無減，今屆亞運她無論到哪裏也會被包圍。

賽後她現身混合採訪區，不止被記者重重包圍，義工和工作人員紛紛湧到外圍圍觀，排場更勝各位金牌選手。眾人不止紛紛拿出手機拍照，甚至向她送上親筆信件和禮物，似粉絲見面會多過記者會。

重溫：舒素雲天娜跳馬初賽英姿