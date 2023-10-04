杭州亞運．羽毛球︱戴資穎女單16強負日本「空靈女神」　無緣衛冕

台灣球后戴資穎預告明年退役，杭州亞運相信很大機會是她最後一次在這舞台出戰，這位上屆女單金牌得主，未能再次走到最後。遺憾在16強便「行人止步」。



杭州亞運．羽毛球︱戴資穎女單16強負日本「空靈女神」大堀彩，無緣衛冕。（路透社）

2018雅加達亞運，戴資穎在女子單打決賽擊敗印度的仙度，奪得中華台北歷來首面亞運羽毛球金牌。今屆力求衛冕，首圈遇上蒙古選手僅花19分鐘便直落兩盤21：2輕取對手，卻意外在16強下馬。

世界排名第四的小戴，對手是被台灣傳媒稱為「空靈女神」的日本球手大堀彩。兩人對上8次碰頭，戴資穎全勝，只可惜第9次對戰有着不一樣的賽果。

杭州亞運．羽毛球︱被稱為「空靈女神」的日本球手大堀彩，擊敗上屆金牌得主戴資穎晉身八強。（趙子晉攝）

首局初段小戴失誤頻頻，分數一路落後，技術暫停比數8：11，她即使一度追至16：17，惟隨後接連失誤下被日本球手連拿4分，大堀彩以21：16先取首局。

次局初段小戴一度領先5：1，大堀彩力追至7：7平手後，雙方得分梅花間竹，至13：13時5度平手，難分高下。戴資穎其後如首局尾段一樣控球不穩，被大堀彩連拿5分，比數拉開18：13，並終以21：14再取一局，以2：0制勝，大堀彩生涯首度擊敗戴資穎，晉級亞運女單8強。

小戴曾預告將在2024年底退休，今屆衛冕失敗，意味着她可能已完成亞運的最後一舞。