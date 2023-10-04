杭州亞運．羽毛球︱戴資穎女單16強負日本「空靈女神」 無緣衛冕
撰文：吳慕兒
出版：更新：
台灣球后戴資穎預告明年退役，杭州亞運相信很大機會是她最後一次在這舞台出戰，這位上屆女單金牌得主，未能再次走到最後。遺憾在16強便「行人止步」。
2018雅加達亞運，戴資穎在女子單打決賽擊敗印度的仙度，奪得中華台北歷來首面亞運羽毛球金牌。今屆力求衛冕，首圈遇上蒙古選手僅花19分鐘便直落兩盤21：2輕取對手，卻意外在16強下馬。
世界排名第四的小戴，對手是被台灣傳媒稱為「空靈女神」的日本球手大堀彩。兩人對上8次碰頭，戴資穎全勝，只可惜第9次對戰有着不一樣的賽果。
首局初段小戴失誤頻頻，分數一路落後，技術暫停比數8：11，她即使一度追至16：17，惟隨後接連失誤下被日本球手連拿4分，大堀彩以21：16先取首局。
次局初段小戴一度領先5：1，大堀彩力追至7：7平手後，雙方得分梅花間竹，至13：13時5度平手，難分高下。戴資穎其後如首局尾段一樣控球不穩，被大堀彩連拿5分，比數拉開18：13，並終以21：14再取一局，以2：0制勝，大堀彩生涯首度擊敗戴資穎，晉級亞運女單8強。
小戴曾預告將在2024年底退休，今屆衛冕失敗，意味着她可能已完成亞運的最後一舞。
杭州亞運．羽毛球｜女雙楊楊配絕地闖8強 賽後落淚：終於得咗杭州亞運．羽毛球｜鄧俊文謝影雪晉8強 李晉熙吳芷柔行人止步杭州亞運．羽毛球｜鄧謝配李吳配同晉混雙32強 伍家朗不敵李梓嘉杭州亞運｜羽毛球女團中國摘銀 韓國決賽三場全勝不失一局奪金杭州亞運直擊｜羽毛球男團港隊8強止步 鬥日本先勝後敗杭州亞運直擊｜李晉熙吳芷柔混雙16強止步 與拍檔一起學習的一課杭州亞運・李晉熙吳芷柔｜各走極端的個性球風 偏要做最合拍混雙杭州亞運．直擊｜港隊李吳配首挫強敵晉級 李晉熙不再佛系求突破杭州亞運．直擊｜伍家朗反負李梓嘉一輪遊 簡潔3字為亞運總結杭州亞運．直擊｜李卓耀力戰飲恨無遺憾 「還有很長的路要走」杭州亞運直擊｜李卓耀負石宇奇 梁珈穎盧善恩落敗 港羽單打畢業亞運人物誌．安洗瑩｜苦戰四年終跨越高牆 韓國天才少女成長記