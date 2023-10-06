杭州亞運羽毛球︱李詩灃不失一局闖金牌戰　挑戰中國一哥石宇奇

中國羽毛球男子單打自從林丹退役，處於青黃不接階段，曾由諶龍一人苦撐，當後者退下來，榮升中國男單「一哥」的石宇奇肩負重任，卻似乎不太可靠。

幸好還有男單「二哥」李詩灃及時在今屆亞運大爆發，不止在男子團體賽事為中國力挽狂瀾，單打賽事亦越過一座又一座大山，繼八強首度戰勝印尼名將真庭，準決賽亦擊敗印度普蘭奈，率先晉身決賽，力爭金牌。



杭州亞運．羽毛球︱中國球手李詩灃不失一局下勇闖男單金牌戰，賽後蒙頭慶祝。（新華社）

5年前雅加達亞運，石宇奇在男單首圈不敵最終奪冠的印尼球手基斯迪，諶龍戰至八強過不到另一印尼球手真庭一關。今屆杭州亞運，諶龍已退下來，石宇奇成為中國陣中重心人物，偏偏男子團體賽事，身為首席男單的他，八強、四強到決賽，三場單打全數敗陣，自嘲是「躺贏哥」。

男團決賽中國一度落後印度0：2，關鍵一場全靠李詩灃挺身而出，擊退「前一哥」施里簡夫，領中國繼而後上3：2反勝印度奪金。

杭州亞運．羽毛球︱中國球手李詩灃男單四強挫印度球手普蘭奈。（新華社）

23歲的李詩灃在今屆亞運狀態大勇，男團八強對中華台北勝王子維、四強對日本勝常山幹太、決賽對印度勝施里簡夫；加上男單4連勝入決賽，他不止連贏7場，而且整個過程不失一局。

心理關口是男單八強對真庭一戰，二人之前四度對陣，李詩灃從未贏過，今次亞運相遇，成功以21：13、21：17直落兩局獲勝。賽後他興奮得大叫，並打側手翻慶祝，指出由於從未戰勝真庭，令他在比賽過程一直處於精神緊張的狀態。李詩灃認為真庭攻力強大，汲取昔日教訓，刻意做好防守，成為致勝關鍵。

杭州亞運．羽毛球︱中國球手李詩灃今屆在男團及男單賽事7戰全勝。（新華社）

今早面對印度球手普蘭奈，又是另一座大山，今仗之前，他同樣未曾擊敗過對方。結果這場四強戰，戰情相當一面倒，李詩灃以21：16、21：9輕取普蘭奈，賽後獲對方讚揚：「他打得很紮實，首局我機會較多，可是在14：14之後，機會已從我手中溜走。」31歲的他直言，「以我目前的體能水平，能在這種大賽晉身四強足以讓我高興。」

普蘭奈亦提到，今次是李詩灃首次擊敗他，認為體能佔一部分，同時指出李詩灃的備戰功夫做得較他好，加上對方有主場之利，「這些因素加起來，給他優勢」，並成為勝負分野。

主場之利從來是雙面刃，是動力同時也是壓力，李詩灃對此表示：「在國內打，肯定都希望打得更好。我現在已經打了好幾場球，已經適應了不少。像這種激烈的比賽，那麼多觀眾都在為中國隊加油，這也給了我很多力量。」

另一決賽席位，正是由中國男單「一哥」石宇奇與日本球手奈良岡功大爭奪，然而比起看來不太可靠的石宇奇，年輕、當打的李詩灃更具「冠軍相」，「我當然想站上最高領獎台，但當我打進八強時，就只會想八強戰怎麼打；進了四強後，只會考慮半決賽怎麼打。我會先把眼前的、當下的事情做好。」

今屆亞運適時大爆發的李詩灃，距離金牌只差最後一步。

晚上石宇奇2：0輕取奈良岡功大，明天將與李詩灃正面交鋒。兩人只曾交手一次，今年全英賽決賽，李詩灃以26：24、21：5勝出。這繼1974年德黑蘭、1986年首爾、1990年北京、2014年仁川後，中國第五次包辦亞運羽毛球男單金、銀牌。

杭州亞運羽毛球決賽戲碼



10月7日下午2時

男單：李詩灃（中國） 對 石宇奇（中國）

女單：安洗瑩（韓國） 對 陳雨菲（中國）

男雙：崔率圭／金元浩（韓國） 對 謝定峰／蘇偉譯 對 RANKIREDDY SS/SHETTY CC勝方

女雙：陳清晨／賈一凡（中國） 對 福島由紀／廣田彩花 對 白荷娜／李昭希 勝方

混雙：鄭思維／黃雅瓊（中國） 對 渡邊勇大／東野有紗 （日本）

