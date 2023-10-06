杭州亞運羽毛球︱安洗瑩兵不血刃晉女單決賽　勢演「公主復仇記」

杭州亞運羽毛球四強上演連場大戰，韓國「天才少女」安洗瑩以相當輕鬆姿態擊退有主場之利的何冰嬌率先晉身女子單打決賽，力爭金牌。賽後何冰嬌走過混合採訪區，僅向在場記者揮手後便直奔更衣室，拒絕停下來受訪。

5年前安洗瑩首次參加亞運，首圈便被陳雨菲以2：0擊敗，決賽她很大機會再次面對這座曾經擊不倒的大山，上演一齣公主復仇記。



杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩輕鬆擊敗何冰嬌，率先晉級決賽。（新華社）

羽毛球準決賽上午賽事，焦點是安洗瑩對何冰嬌的女單大戰。到底世界排名第五的何冰嬌，能否為今年無論狀態與實力均看高一線的安洗瑩，帶來壓力？

首局甫開賽安洗瑩便領先7：0，即使何冰嬌一度追平7：7，韓國「天才少女」隨即連拿6分，以13：7再次拉開比數，並以21：10先取首局。次局安洗瑩由頭帶到尾，21：13再勝一局，終結賽事。

杭州亞運．羽毛球︱何冰嬌被安洗瑩擊敗，無緣決賽。（新華社）

「陳雨菲壓大遠較我大」

整場比賽只用上43分鐘，感覺猶如「無得打」，有指何冰嬌拒絕出席賽後記者會。安洗瑩被問及對手何冰嬌，她暖心向對方送上安慰，「我也經歷過這種失望和沮喪，現在我已變得不同，所以我相信何冰嬌很快便會沒事。」這位年僅21歲的世界一姐，已盡顯大將之風。

「教練叫我要享受比賽，所以是的，我覺得好玩」，她的決賽對手，會是另一場決賽陳雨菲和大堀彩的勝方，陳雨霏曾經是她的夢魘，昔日怎也打不贏，包括5年前初戰亞運的女單首圈賽事，對於決賽很可能再遇這位中國球手，她答得巧妙：「陳雨菲主場出戰，我認為她的壓大遠較我大。」

杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩晉級決賽坐銀望金，激情慶祝。（新華社）

安洗瑩曾砍不倒的大樹

安洗瑩甫出道便以令人驚艷的表現，被譽為韓國「天才少女」，可是她被陳雨菲阻擋前路，一度在樽頸受困近4年之久。她由上屆亞運首次遇上陳雨菲開始，連續7次碰頭全數敗陣，曾經令她十分氣餒，認為自己怎也勝不過對方。

幸好她在教練成池鉉指導下，針對弱點作出改善，去年7月印尼大師賽決賽首度戰勝陳雨菲，從此表現脫胎換骨。今年參加10站世界羽聯巡迴賽取得8冠2亞佳績，不止榮升世界排名第一，同時亦在世界錦標賽封后，當上世界冠軍。她對上一次單打賽事贏陳雨菲，正是世錦賽四強。

杭州亞運．羽毛球︱安洗瑩認為主場出戰的陳雨菲壓力較她更大。（新華社）

自2022年印尼大師賽後，兩人碰頭9次，安洗瑩勝出6次。這還未計日前的亞運女子團體賽事，身為第一單打的安洗瑩以21：12、21：13輕鬆勝出，全程僅花上52分鐘。

以安洗瑩目前的狀態，強如陳雨菲亦是下風選手，唯一能阻止她拿金牌的，或許是難以預期的膝部傷患。四強賽後她直言：「我曾擔心膝部狀況不理想，而且我也有點累。可是只要身上場上，我便專注比賽。」