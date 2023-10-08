意甲｜AC米蘭門將被逐　基奧特臨危受命把關　網民：勁過奧拿拿

「銀河唯一」打龍一樣厲害！

AC米蘭作客熱拿亞的意甲比賽，由於門將邁治蘭（Mike Maignan）在賽事末段領紅被逐，已用光所有換人名額之下，「紅黑軍團」只能讓基奧特（Olivier Giroud）客串門將。這名法國前鋒力保不失，還為球隊貢獻一次精彩的關鍵出迎，獲讚「比奧拿拿（Andre Onana）出色」。



AC米蘭目前排在意甲榜首，不過今仗面對熱拿亞遲遲未能打開紀錄，雙方僵持至第87分鐘，米蘭終於由普列錫（Christian Pulisic）在禁區內起腳射成1：0，雖然VAR認為有手球之嫌，但最終仍判入球有效。

普列錫（白衫）在禁區內為AC米蘭射入致勝一球。（路透社）

然而「紅黑軍團」完場前出現危機，踢到補時第6分鐘時，門將邁治蘭出迎至禁區外將對手撞跌，隨後VAR介入，球證審視過後決定判罰紅牌，這時AC米蘭已用光所有換人名額，只能讓場上其中一名球員客串到完場──這時他們選擇了37歲的「銀河唯一」基奧特。

邁治蘭出迎時在禁區外以右膝將對手撞跌。（路透社）

雖然已快將完場，但由於正領先一球，對手處於全面反撲狀態，基奧特在門前亦不敢鬆懈。先是對手一次罰球射出地波，省中人後改變方向幾乎直接入網，幸好撞楣彈出。

補時第12分鐘，熱拿亞傳中被擋，情急之下，上前參與進攻的門將祖斯夫馬天尼斯（Josef Martinez）飛鏟鏟中AC米蘭的球員，被球證出示第二面黃牌。同一場比賽雙方門將皆領紅被逐，也算是相當罕見一幕。

基奧特（右）在今場比賽中客串門將。（路透社）

至補時第14分鐘，熱拿亞通過撞牆策動出一次精彩的進攻，並在禁區內形成半單刀之勢，這時基奧亞果斷出迎，千鈞一髮間提前把皮球拍走，將這次攻勢化險為夷，亦助AC米蘭驚險地以1：0贏下比賽。

網民：「勁過奧拿拿」

由於昨晚（7日）曼聯面對賓福特一役中，門將奧拿拿又再撲救失誤，險成球隊落敗罪人，今場基奧特客串門將卻精彩地為球隊守住大門，不少網民及足球專頁均笑說他當門將「勁過奧拿拿」。

賽後接受意大利《天空體育》訪問時，AC米蘭主帥皮奧利（Stefano Pioli）表示此前從未遇過這種情況，「普列錫說他想去當門將，不過我們說他太矮了，於是便讓基奧特去。」基奧特亦笑着向記者表示以前未有過這樣的體驗：「我為球隊感到非常自豪，我們奮鬥至最後一刻，我還作出一次出色撲救！不過中楣那一球我也很幸運。」

基奧特賽後顯得十分高興，連採訪時也堅持要穿着這件門將球衣。（路透社）

被問到該次關鍵撲救時，基奧特表示那看起來將要形成入球，「我不太肯定那會否變成頭鎚攻門，我只是覺得衝出去總比站在門前要好。我沒有門將那樣的動作，不過那是我的感覺。我還是小孩子時很喜歡當門將，我想這就是我被選中客串的原因。」

這名法國前鋒在接受訪問時仍一直穿着邁治蘭的門將球衣，他更表示會將其好好保存並裱起來，賽後亦在社交網站貼出自己穿上這件球衣的照片，還「Tag」上領紅離場的邁治蘭。

基奧特似乎十分喜歡這場比賽的守龍經歷。（Instagram）

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