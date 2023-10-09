足球熱話｜基奧特客串守龍熱潮不退　AC米蘭「識玩」官網也瘋狂

意甲AC米蘭作客熱拿亞一役，由於門將邁治蘭（Mike Maignan）在比賽末段被逐，球隊用完換人名額情況下，前鋒基奧特（Olivier Giroud）臨危受命擔任門將並有精彩表現，隨即成為球迷熱話。

AC米蘭官網亦相當「識玩」，除在球員名單上大做文章外，亦以該名法國球星作為招牌來售賣門將球衣。



昨日打開社交網站，幾乎各大足球專頁都在報道基奧特客串龍門、幫助球隊取勝一事，更有不少網民笑稱他表現比曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）更出色。

基奧特（右）客串門將的一次關鍵出迎助球隊以1：0取勝，獲球迷大讚。（路透社）

AC米蘭沒有放過這個熱潮，很快便有球迷發現他們官網的一隊名單中，基奧特已被放在門將位置上，而且沒有重覆出現在前鋒位置。

基奧特被列入球隊門將名單，而且還放在第一位。（AC米蘭官網截圖）

點擊入基奧特的球員頁面，數據也不是入球跟助攻等等，而是門將的相關數據，不過不知為何，其各項門將數據包括「Clean Sheet（不失球場次）」還是0。而且當你按下「購買基奧特球衣」的按鈕時，連結會帶你到AC米蘭的門將球衣售賣頁面。

按下「Buy Giroud Shirt」連結，前往的居然是門將球衣售賣頁面。（AC米蘭官網截圖）

若從正常途徑進入AC米蘭官網商店頁面，一進去亦會馬上看到基奧特穿着門將球衣的大圖片，上面寫着「基奧特的精彩撲救」，按下去的話亦會前往門將球衣售賣頁面。

AC米蘭官網商店頁面亦以基奧特作為招牌人物。（AC米蘭官網截圖）

不過門將球衣的印字選項處，卻不能選擇基奧特及其9號，只可以在自訂名字及號碼處輸入「Giroud」及「9」號，效果也一樣。

球迷無法直接在門將球衣處選擇基奧特的名字及號碼，需要自行手動輸入。（AC米蘭官網截圖）

然而遺憾的是，這件主場門將球衣，目前從「S」至「XXL」經已全數售罄，可見基奧特今次客串門將的話題性實在非同小可。根據《米蘭體育報》在7月30日的報道，AC米蘭在開季前球衣銷量前三名是普列錫（Christian Pulisic）、拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）及迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）。

目前這件龍門球衣已全碼售罄。（AC米蘭官網截圖）

《米蘭體育報》在去年11月亦曾統計過「紅黑軍團」的球衣銷售情況，當時排名前5是東拿利（Sandro Tonali，28%）、伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović，19%）、拉菲爾利亞奧（15%）、迪奧靴南迪斯（13%）及基拿迪尼（Charles De Ketelaere，7%），基奧特同樣不在榜上，相信今次之後，這名法國球星在米蘭球迷心中的地位應已上升不少。

基奧特今次客串門將成為球隊贏波功臣之餘，亦贏盡話題性。（AC米蘭官網圖片）

法國國家隊的社交網站都「識玩」，將基奧特列為門將，表示「我們必須更新名單」。