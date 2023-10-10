車路士傳奇門將施治寶刀未老　冰球聯賽62次撲救率隊開齋當選MVP

41歲的前車路士、阿仙奴門將施治（Petr Cech）退役後轉投冰上曲棍球，今季效力英國第3級聯賽冰球隊牛津城星隊（Oxford City Stars）。在過去周日的聯賽，施治一夫當關，面對64次射門，作出62次撲救，幫助星隊以3：2贏得今季首場勝仗，他亦被選為今場最佳球員。



在冰球場上，施治也是司職守門員。（球隊社交網站）

施治現在效力的牛津城星隊，球隊身在國家冰球聯賽南部聯賽甲組，為英國冰球的第3級聯賽。星隊是施治冰球生涯第3支效力的球隊。

他在2019年掛靴後追尋兒時夢想，開始冰球生涯，也是擔任守門員。他效力的第一支球隊是第4級聯賽的吉爾福德鳳凰（Guildford Phoenix），去年轉投第3級聯賽的切姆斯福德酋長（Chelmsford Chieftains），今季再轉到同一聯賽的星隊。

在周日（8日）的聯賽，施治代表星隊主場對斯特雷特姆紅鷹（Streatham RedHawks），幫助球隊以3：2贏波，取得今季首勝。在之前4場比賽，星隊都落敗，今仗取勝，獲得2分，仍然排榜尾。

今場贏波的最大功臣是施治，據星隊的社交網站透露，這位41歲前捷克足球門將全場面對64次攻門，撲出62次，被選為的最佳球員。

施治在冰球場上依然穩如泰山。（球隊社交網站片段截圖）

施治是英超史上其中一位最優秀的門將，在車路士大放光芒，贏得4次英超冠軍，並且在11/12球季奪得歐聯冠軍。職業生涯尾段，他轉投阿仙奴，至2019年掛靴。結束球員生涯後，他回到車路士任職技術及表現顧問，直至去年車路士易手，高層「大地震」，他亦離開了球會。