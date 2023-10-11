迪基亞重返曼徹斯特　入場睇曼聯女足歐聯比賽　網民：曼聯需要他

今夏與曼聯約滿離隊的門將迪基亞（David de Gea），近日回到曼徹斯特，周二晚更入場觀看曼聯對巴黎聖日耳門的女足歐聯比賽。

英國傳媒報道，迪基亞只是回來曼徹斯特數天，打理他的大屋。他現為自由身球員，據報他不着急尋找新東家，很享受與家人一起的時光。外國網民見到迪基亞回曼市，紛紛表示掛念他，有人認為曼聯需要他，希望紅魔可以重簽他，趕走奧拿拿。



迪基亞發布IG story，標示自己身在曼市。（Instagram）

在周二（10日）晚的女足歐聯外圍賽次圈首回合，曼聯主場對巴黎聖日耳門踢成1：1，看台上出現了一位曼聯球迷熟悉的人物，他就是效力了曼聯男子隊12年的迪基亞。這位32歲西班牙門將在2011年加盟曼聯，效力至今個夏天約滿，以自由身離隊。他暫時未找到新東家。

據英國《每日郵報》報道，迪基亞只是回曼徹斯特幾天，打理收拾大屋。報道稱，迪基亞對未來處之泰然，不着急找到新球會，他現在很享受跟家人的日子，他今夏與拍拖多年的女友「拉埋天窗」。

迪基亞入場觀看曼聯對PSG的女足歐聯比賽。（Getty Images）

體育媒體《B/R Football》在社交網站X發布迪基亞回曼市看女足的消息，引來逾百則留言。有人表示「我們想念他」、「看看他現在幾開心」、「他仍然愛球會」、「提提大家，他還是自由身」、「看看他幾輕鬆，自從他不用擔心曼聯或者他們的問題」、「曼聯需要召他回歸」、「離開曼聯後他看來更好」。

亦有人提到現任曼聯首席門將奧拿拿，有網民留言「清走奧拿拿」、「我們想他（迪基亞）回來。奧拿拿只是個籃子，每次射門都射穿他」。