亞運四港將出任品牌大使　蔡俊彥：多了人支持更大動力

安達人壽香港周三（11日）舉辦「星鑽人生」啟動禮，同時任命4位剛在杭州亞運代表香港作賽的運動員作品牌大使，分別是男子花劍銅牌蔡俊彥、網球代表黃澤林、高爾夫球代表陳芷澄，及宣布退役的吳翹充。



4位港將在完成亞運賽事後，大都已馬不停蹄轉赴其他比賽，當中黃澤林已在職業巡迴賽M15多哈站摘得一面銀牌，陳芷澄日前在香港戰畢沙特阿美石油團體系列賽香港站，蔡俊彥則積極備戰11月重新展開的多站巴黎奧運積分賽，三人都不約而同表示有點疲倦。

安達人壽委任4位亞運港將出任「星鑽人生」品牌大使，包括：蔡俊彥（左一）、陳芷澄（左二）、黃澤林（左四）、吳翹充（左五）。

當中前日才返港的黃澤林談及自己剛在卡塔爾獲得的銀牌，道：「差少少，始終第一次，覺得自己的經驗未夠豐富，下次再打會好一點，保持正面，希望下次拿到獎牌。」他表示周末便會出發往深圳，參加ATP Challenger賽事，將在下周一或周二出戰首場賽事。

安達人壽香港總裁及北亞區域負責人區張明儀女士。

今屆亞運港人的關注度明顯較上一屆雅加達亞運高，蔡俊彥表示多人支持令他更大動力，「朋友同市民都留意多咗，朋友家人開始為我嘅職業而驕傲，我都覺得開心，都係更大動力」。陳芷澄則認為亞運前香港部分表現最突出的項目，更其他項目也更受關注：「香港體育界近十年進步好大，感謝早前游水、劍擊、單車的運動員，可以帶到正能量給大家，令更多人認識其他項目。」

4位港將除了退役的吳翹充（左一），黃澤林（左二）、蔡俊彥（左三）和陳芷澄（左四）都要馬不停蹄作賽。（高詩琦攝）

早前在亞運會戰畢生涯最後一場賽事的「吊環王」吳翹充，表示退役後暫時計劃貢獻本地體操界：「好大機會做教練，但未落實，就暫時不講詳情了。希望能在前線延續運動員生命、培養更多運動員參加比賽，在社區也可以利用自己影響力，推動體操發展。」