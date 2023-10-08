杭州亞運｜十大中外話題人物　14天之間成外界焦點的喜怒哀樂

５杭州亞運即將落幕，這兩個星期之間，產生了不少令人動容的名場面，也有不少運動員成為網絡間熱議話題。

48歲仍在跳馬鞍上肆意飛翔的舒素雲天娜、與張雨霏惺惺相惜的抗癌鬥士池江璃花子、因瘋狂掟拍而遭到口誅筆伐的韓國網球「一哥」權順雨、還有被笑稱處境尷尬的港產國腳戴偉浚等等——讓這篇文來帶大家回顧一下，在這說長不長、說短不短的十四天內，亞運賽場上曾成為媒體焦點的那些中外人物。



「體操媽媽」舒素雲天娜：48歲金齡參賽不輕言放棄

舒素雲天娜在女子跳馬決賽得第四名，無緣獎牌，仍獲媒體大肆包圍。（袁志浩攝）

這位現年已48歲的烏茲別克體操名將舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），今屆已是第6次參加亞運。雖然跳馬決賽不幸只得「梗頸四」，但她賽後仍被大量記者、義工及工作人員包圍，場面墟冚程度更勝金牌選手。

「我不知道自己會比賽到幾多歲，當我仍然熱愛體操，當我仍然能夠繼續做到，我會一直比賽下去。」

池江璃花子：復出奪銅與張雨霏相擁而泣

張雨霏跟池江相擁而泣。（楊宇翹攝）

2018雅加達亞運，年僅18的池江璃花子個人獨攬6金2銀，表現驚為天人，可惜她2019年患上白血病暫別泳壇，展開抗癌之路。艱苦戰勝病魔，她每天努力訓練，力求盡快重返賽場，難得奧運由東京主辦，坐擁主場之利，狀態未回復的她只能入圍接力隊，無緣個人賽，亦未能踏上頒獎台。

當日在奧運會的泳池邊，張雨霏等待池江到來，跟她擁抱，並約定「See you next year（明年再見）」，希望在杭州亞運再與對方比賽。亞運因疫情延期一年，張雨霏及池江如約在亞運重聚。

今屆杭州亞運，池江已不再是5年前那個站在亞洲泳壇頂端的游泳界天之嬌女。直到游泳賽事最後一天前，池江璃花子僅靠女子4X100米自由泳接力獲得一面銀牌，個人賽事仍顆粒無收。今屆亞運游泳館最後一夜，池江與張雨霏雙雙出戰女子50米蝶泳，「中國蝶后」順利拿下今屆第6金，並打破池江5年前創下的亞運紀錄，而池江亦獲得一面銅牌。那是池江今屆唯一個人賽獎牌，一塊千帆過盡才獲得的銅牌，份量不比上屆的金銀牌輕，賽後她與張雨霏相擁而泣一幕，亦成為各大媒體的報道焦點。

吳艷妮：決賽偷步遭DQ 我行我素人氣更勝金牌得主

吳艷妮的髮型與紋身，曾讓她遭受不少批評。（新華社）

近年中國女子跨欄界出了兩名「女神級」選手，一個是夏思凝，一個是吳艷妮。前者長相甜美可人，不過年紀尚輕；後者已是國家甚至亞洲頂級水平，惟造型、行為、言論均較為出位，引來不少爭議。

今屆杭州亞運，吳艷妮在女子100米欄決賽偷步被取消資格，可是她一度上訴得直，獲重新出賽機會，賽後才正式被大會DQ，事件引發軒然大波。她被討論的程度更勝金牌得主林雨薇。雖然吳艷妮賽後發文道歉，並稱「辜負所有人期待」，不過不少網民仍不賣賬，認為她「沒水平，只能靠製造話題來抬高自己」。

李相赫：大魔王Faker「到此一遊」

「大魔王」Faker（中）因抱恙在身，後段數場比賽均沒有上陣。（路透社）

今屆亞運首次將電競列為正式賽事，《英雄聯盟（League of Legends，簡稱：LOL）》自是重點項目，被稱為「大魔王」的李相赫（Faker）無疑是觀眾最想看見的巨星級選手。他由於身體抱恙，韓國隊八強面對沙特阿拉伯的比賽起便沒有上陣，只在賽後記者會亮相，成為記者及工作人員的追星及集郵對象。

最後韓國隊在整項賽事一局不敗的情況下，以壓倒實力奪冠，全隊六人均獲免除兵役待遇，當然也包括「躺贏」的Faker。

申智恩：突然爆紅的韓國沙排仙氣女神

申智恩因外表極速爆紅。（Instagram）

韓國女子沙灘排球其中一對參賽組合申智恩／金世娟，前者因甜美外貌及白晢皮膚而極速爆紅，被台灣媒體為「仙氣美女」、「空靈選手」，更指她相貌酷似韓國女演員李聖經。申智恩跟拍檔在分組賽4戰全敗，未能晉身賽事16強，無阻各地傳媒針對她女神級外表的報道，人氣急升。

權順雨：從韓國網球「一哥」變「掟拍哥」

權順雨瘋狂掟拍及拒絕握手一事，遭各傳媒及網民大肆批評。（微博圖片）

在出戰今屆亞運前，世界排名112、同時也是韓國男單排名第1的權順雨豪言要奪金以免除兵役，不過身為賽事4號種子，他在男單賽事首戰便爆冷出局。賽後他情緒失控狂掟球拍，更拒絕與對手握手惹來媒體及網民抨擊。

翌日他在社交媒體以手寫信道歉，雖已得到對手原諒，不過近日卻傳出他跟公開拍拖5個月的前Wonder Girls成員宥斌分手。這屆亞運會，他不止未能奪免兵役，更失去明星女朋友，可算是今屆賽事一大輸家。

鄭喆元：提早慶祝失滾軸溜冰金牌

鄭喆元（右）因過早慶祝放鬆警惕，遭中華台北以0.01秒反勝。（微博圖片）

人類總是要犯同樣錯誤——男子滾軸溜冰3000米接力決賽，韓國隊選手鄭喆元眼見勝利在望，忍不住振臂慶祝，可是一看賽果，才赫然發現贏得金牌的不是他們，而是身邊的中華台北組合。慢鏡重播可見，當鄭喆元放鬆下來慶祝，中華台北選手黃玉霖奮力伸出左腿壓線，結果成功以0.01秒之微力壓韓國奪金。

鄭喆元因「慶祝得太早」成為被恥笑對象，頒獎禮上他十分失落，賽後向隊友及支持者道歉：「我犯了一個很大的錯誤，沒有全力衝向終點，過早地放鬆了警惕。我感到非常抱歉。」

阿富汗女排：背負全國女性夢想踏上球場

阿富汗禁止女性參與運動，她們能在亞運比賽場上已是奇蹟。（趙子晉攝）

自塔利班在2021年重新掌權後，阿富汗便禁止女性參與體育運動，今次該國參加亞運本來也沒有女子運動員，但在海外體育組織幫助下，十多名已移居海外的女子運動員獲參賽機會，當中人數最多的是排球隊。

阿富汗女子排球隊在D組賽事3戰全敗，面對勁旅日本更有一局被「炒蛋」，3場比賽合計9局，她們未曾試過得分達雙位數。即使當上「魚腩部隊」，隊員卡迪（Mursal Khedri）表示，她們是為國內女性而戰：「我認為這是對阿富汗女性的一大希冀，她們沒有放棄夢想，一定要追夢。」

戴偉浚：港足較國足走得更遠成焦點

杭州亞運男足八強中韓大戰，戴偉浚已是國足表現最佳的球員。（趙子晉攝）

男足港隊挫伊朗歷史性殺入亞運四強，中國隊則在八強不敵韓國出局。兩隊的命運反差，在脫離港隊、歸化至國家隊的戴偉浚身上猶為強烈。

戴偉浚千辛萬苦當上國足一員，怎料亞運之路較香港隊更短暫，《01體育》記者趙子晉曾嘗試訪問他對港隊晉身四強有何感受，但戴偉浚在採訪區先是未有理會，繼而更拂袖而去，沒有任何回應。回到現場記者室內，有內地記者評價：「戴偉浚好不容易轉了過來，現在香港晉級了，這個真絕。」

莊智淵：42歲仍不言退的台灣「乒乓教父」

莊智淵（右）以42歲高齡，在今屆杭州亞運摘下兩塊銅牌。（路透社）

相比起「體操媽媽」舒素雲天娜，莊智淵還年輕幾歲，但他所從事的乒乓球項目需要在場上與對手直接對決。體能跟反應下降，沒能阻止他今屆以42歲「高齡」，與只有22歲的拍檔林昀儒奪得男雙及男子團體兩面銅牌。

有趣的是，這名「乒乓教父」私下十分喜歡玩手機遊戲《傳說對決》，他透露為了不讓自己分心，決定忍痛暫時將遊戲刪掉，把注意力放在比賽上。