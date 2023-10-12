體操｜美國奧運金牌名將患怪病入ICU　女兒發起眾籌求助反應熱烈

美國體操名將﹑美國史上首名體操奧運金牌得主瑪麗盧列頓（Mary Lou Retton）因患「罕見肺炎」而入住深切治療部，其女兒在社交網站上表示母親「無法自行呼吸」及「正為生命而戰」，在眾籌網站上求助後即一呼百應。



現年55歲的瑪麗盧列頓是1984年洛杉磯奧運冠軍，當年她打破東歐女子體操霸權，奪得美國史上首面女子個人全能體操金牌，因而在美國成為家喻戶曉的運動員，她在同一屆奧運亦獲得兩銀兩銅。

瑪麗盧列頓是美國史上第一位奪得女子全能體操冠軍的運動員。（Instagram）

CNN及BBC等外媒報道，她女兒McKenna Kelley在Instagram向大眾求助，並在眾籌網站Spotfund開設頁面：「我代表自己及一眾姊妹，請求大家幫忙。我的母親瑪麗盧列頓患上一種非常罕見的肺炎，目前正為她的生命而戰（fighting for her life）。她無法自行呼吸，現已住在深切治療部超過一星期。出於對她及其私隱的尊重，我不會透露太多細節，不過我可以透露的是她沒有醫療保險。」

「我們希望能夠得到你的幫助，任何方式也可以，一是祈禱，二是幫忙我們支付醫院的帳單。你們做的任何事情都能為我的家庭及我母親帶來莫大幫忙，非常感謝你們所有人！」McKenna Kelley在Spotfund頁面的聲明中續寫道。

受媽媽影響，瑪麗盧列頓的4個女兒都與體操結緣。（Instagram）

該眾籌頁面請求的金額為5萬美元（約39萬港元），截至目前已獲超過33萬美元（約258萬港元）捐款，比目標超出5倍多，足見她在美國受歡迎的程度。在瑪麗盧列頓的個人Instagram帖子下，亦有無數網民留言祈禱她早日康復。

截至目前，為瑪麗盧列頓設立的眾籌金額已超過33萬美元。（Spotfund網站截圖）

瑪麗盧列頓是第一位出現在美國麥片包裝盒上的真實女性，她曾為美國著名早餐麥片品牌惠氏（Wheaties）代言，並成為其包裝上的封面人物。之後為Wheaties代言過的，還有米高佐敦及老虎活士等運動巨星。

瑪麗盧列頓是第一位出現在美國麥片包裝盒上的真實女性。（Ebay）

此外瑪麗盧列頓亦在奪得奧運金牌當年，與男子400米跨欄金牌得主Edwin Moses一同成為《運動畫報》（Sports Illustrated）的年度運動員。翌年她在美洲體操盃（American Cup）完成個人三連霸，於1986年退役後，在1997年入選國際體操名人堂。

退役後她經常為奧運擔任旁述，亦不時客串電影及劇集，包括美劇《吉列合唱團（Glee）》，也不時出席演講——這就是為什麼瑪麗盧列頓會如此受美國人歡迎，她當年在美國無人不知，是幾代女子體操運動員的偶像。

瑪麗盧列頓在1984年與Edwin Moses一同成為《運動畫報》年度運動員。（Amazon）

《今日美國》（USA TODAY）訪問資深運動經理人Sheryl Shade，對方在周三（11日）回答：「作為美國史上第一名全能體操冠軍，瑪麗盧列頓已成為美國光輝的象徵性人物。她留下十分重要的影響，其表現及個性影響數以百萬計的女孩（及家長），並因此提升了美國在體操項目的成績。我不少體操界的客戶，她們房間及願望板都貼有瑪麗盧列頓的海報，儘管她比賽時，她們當中有些人還未出生。」

瑪麗盧列頓的壯舉，影響了幾代美國女子體操運動員。（Instagram）

報道續指，與Sheryl Shade合作的客戶，包括Laurie Hernandez、Shawn Johnson, Shannon Miller、Amanda Borden、Jaycie Phelps及Gabby Douglas——她們都曾代表美國在奧運拿到體操項目金牌。

瑪麗盧列頓曾自創動作「列頓翻轉」（The Retton Flip），不過後來因為高低杠規則改變，這一招從此絕跡：