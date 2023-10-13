亞殘運｜陳浩源爭金圓滿生涯　余翠怡首戰6項為殘奧做準備

運動員生涯短暫，身體狀態往往才是最大的敵人。 38歲，四戰亞洲殘疾人運動會的陳浩源，於周五（13日）的香港代表團見傳媒活動中強調這將會是自己的最後一戰。

「身體告訴我不行了，為了今屆亞殘運，投放在球場的時間比以前多，但在醫療室的時間也更多。」宣布是為了讓自己「沒有退路」，全心打好最後一戰，無悔羽毛球生涯。



殘疾羽毛球隊派出9位運動員。（盧翊銘攝）

東京殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源，即將出戰最後一屆亞殘運，笑言雖不捨，但做出的決定，不會動搖：「有人叫我捱多三年，到名古屋，但身體告訴我不行了。」他表示自己年屆38歲，體力上支撐吃力，加上受椎間盤突出和不同傷患困擾，為了備戰，在球場上的時間變多，出現在醫療室的時間亦然。「不是一個可以開玩笑的年紀，加上輪椅羽毛球也是對身體要求高的項目，我覺得自己做的決定正確。」

陳浩源指38歲體力下降。（盧翊銘攝）

四戰亞殘運，上屆收穫男子單打銀牌，最後一役自然想有個完美句號，「基本目標是一面獎牌，金（牌）是完美。」但他笑稱，很多人在社交媒體上留言，指一天有日本球手尾源大輝參賽陳浩源「都不可能拿到金牌」，他回應道：「希望用努力，證明我做得到，希望可以surprise （驚豔）到世界第一的日本選手也surprise到香港巿民。」

陳浩源今次第四次出戰亞殘運。（盧翊銘攝）

陳浩源將會在完成今屆亞殘運和巴黎殘奧後退役，他笑說雖然香港再也沒有輪椅羽毛球運動員，但一天在殘疾羽毛球隊，也算是有人接棒：「我經歷過一個人，臨近被踢出精英項目的邊緣，只要我沒有獎牌就再見了。到近年，球隊有好成績，朱文佳、王鎮炎、蔡詠琪等，我就當自己交到棒了，我肯定（我退役後）殘疾羽毛球隊會有好成績。」

陳浩源表示殘奧後將會退役。（盧翊銘攝）

余翠怡參與6項 女花望衞冕

另外，香港輪椅劍擊代表、上屆參與5項勇奪1金2銀2銅的余翠怡，今屆首次參與6項：花劍、重劍、佩劍單人及團體賽。「今屆體能需求再多一點，希望女花可以衞冕，而女重個人上屆銅牌，希望今屆可以再進一格。」

余翠怡表示有「9成半」機會取得殘奧入場劵。（盧翊銘攝）

亞殘運為巴黎殘奧計分賽之一，余翠怡經已展望殘奧，笑指已有9成半機會取得單項入場劵，現只望有更好的排名，於殘奧對陣線路更有優勢。加上巴黎殘奧改制，每個運動員可參加3個個人項目，「好希望可以成為香港首個在殘奧會參加3項的運動員。」