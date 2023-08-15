杭州亞運｜七欖房傑鋒放下接班人包袱　看不見的角落努力做好自己

網上搜尋房傑鋒的名字，他的欖球歷程彷彿停留了在2018年。

那年20歲的他嶄露頭角，既是華將亦同樣司職翼鋒，不乏被寄望為「姚錦成接班人」的報道。

5年過去，入選大賽名單寥寥可數，甚至仍未能實現與兒時偶像姚錦成，一起踏上香港大球場國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens，HK7s）舞台的目標。

杭州亞運決選名單仍未落實，一臉靦腆的房傑鋒坦言「囉囉攣」、「好緊張」。今年轉換位置打前鋒，希望一向被動、穩陣的自己迎來轉變後，也能被看見。



香港七人欖球男、女子隊將在下周出發往韓國仁川，出戰亞洲七人欖球系列賽首站賽事，爭取挑戰者系列賽資格，從而獲機會爭入世界七人欖球系列賽正賽。七欖港隊周二（15日）在香港體育學院公開操練，上前訪問「房傑」時，不太習慣成為焦點的他羞怯問：「可不可以去個角落位？」

月底展開的亞洲系列賽是9月杭州亞運的終極備戰，房傑鋒指早前公布的亞運名單其實尚未落實，自己連能不能隨隊到韓國也不知道，仍待教練於出發前確實名單。上屆與亞運擦身而過，今屆被列在名單上，卻仍未能百分百確定能出戰生涯第一個大型運動會，他坦言：「囉囉攣，好緊張。好想好想去爭取，亞運其實由全職開始已是目標，HK7s也是其中一個。」

房傑鋒（藍衫）冀轉打前鋒後爭取表現入選亞運名單。（盧翊銘攝）

然而，自2017年轉任全職運動員以來，兩個目標都未曾達到。那些年被視為姚錦成接班人的他，一年又一年，在大球場出戰HK7s的願望都落空。

「由中學打欖球以來，HK7s已是夢想，細細個在電視上看到成哥打波，一直好想一齊在同一球場、大球場打波，轉了全職後算是有機會在大球場打波，只是我現在還在努力中，未達到這個（HK7s）目標。」

聲線難掩失望，他數到最上一個與姚錦成同場的大賽，已是2017年亞洲系列賽香港和韓國站賽事。轉全職6年來似是停滯不前，到底欠了些什麼？「爭啲咩⋯⋯我都不清楚，可能就是不清楚自己爭啲咩。我個人比較被動，沒太多自己想法，可能教練較喜歡有想法、會自己去試去突破的球員，我就穩穩陣陣做好自己。」「房傑」的確予人感覺溫和、被動。

姚錦成明言今屆是其最後一屆亞運會，為港隊力爭衛冕。（盧翊銘攝）

「那會想改變嗎？」要在隊中競爭位置，就要表現自己、被看見。「房傑」稍提高了聲線回答道：「今年轉打前鋒算是一個轉變，都覺得自己較適合這位置，以往打翼鋒沒太多機會表現自己，也不太突出，現在打前鋒即使沒有入球，球場表現起碼會見到我先。」他坦言轉換位置除了是配合球隊需要，也着實是多一個機會被教練選上，「選擇一個球員，除了看表現，還有能不能勝任不同位置，打多個位置便多一個機會被派上陣。」

對於早年外界對他冠以「接班人」的寄望，「其實那時壓力頗大的，我也沒以成哥接班人為目標，只希望突破自己，何況現在轉了位置，會以自己為目標，在隊中佔一席位。」

全職6年，沒有搶眼表現，惟不被看見不代表日子是徒然，「房傑」式的爭取就是在你看不見的角落，「努力做好自己」。

不慣成為焦點的房傑鋒在拍照時被隊友起閧開玩笑，一臉羞怯。（盧翊銘攝）