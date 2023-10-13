美斯後備登場示意不要隊長臂章　兩度中柱阿根廷照小勝巴拉圭

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）無論在場內或場外，他都是眾人的焦點。阿根廷在香港時間今早（13日）的世界盃外圍賽主場對巴拉圭，美斯先列後備，並在下半場入替，屬於他的隊長臂章，不戴不戴還須戴。即使美斯登場後兩度中柱，阿根廷仍然以一球小勝巴拉圭，延續其連勝走勢。



世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷主場對巴拉圭，隊長美斯先列後備，沒有美斯的阿根廷開賽早段已取得領先，擔任隊長的奧達文迪接應迪保羅的角球，球不着地窩利抽射破網，在後備席的美斯看到入球都驚訝得彈起。阿根廷僅3分鐘領先一球，其後未有再添紀錄，結果一球小勝巴拉圭。

奧達文迪窩利抽射破網，一箭定江山。（Getty Images）

阿根廷在世盃外3戰全勝，對上一場敗仗已經是去年11月的世界盃首戰不敵沙特阿拉伯，至今13場不敗，而門將達米安馬天尼斯則保持622分鐘的清白之身，對上一次失守已經是世界盃決賽。

美斯在下半場千呼萬喚下登場，取代艾華利斯，當他上場時，不斷向場內揮手說不，原來是奧達文迪想將隊長臂章交給他，美斯示意不要，但不要不要還須要，奧達文迪還是把臂章戴上美斯手上，然後二人相視而笑，十分融洽。

美斯後備上陣時，不斷示意毋須接過隊長臂章。（路透社）

美斯其後努力爭取入球，開出角球彎向龍門，巴拉圭門將稍稍失位，皮球中柱彈出。直至補時階段，美斯禁區頂處理罰球直射，彎過人牆，對方門將毫無反應，皮球卻再一次中柱，美斯最終都無緣入球，仍然無阻阿根廷贏波而回。

美斯補時階段主射罰球中柱，未能增添紀錄。（Getty Images）

美斯是阿根廷的隊長，亦是精神領袖，當他上陣後，隊友紛紛表示淡定得多，迪保羅說：「美斯給我們很多安慰，我希望他下場可以回歸，因為只要有他在陣，一切都會變得更好，我們隊友十分想念他，希望與他在場上一同打拚。」麥阿里士打則表示只要美斯在陣，一切都變得簡單，兩名隊友的說話，足證美斯在阿根廷的重要性。

美斯無論如何也對阿根廷是十分舉足輕重。（Getty Images）