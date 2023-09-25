杭州亞運直擊︱香港女欖四強負中國　鬥泰國爭銅：獎牌是有希望的

杭州亞運七人欖球比賽進入最後階段，香港男、女子代表隊都殺入四強。當中女欖在小組賽對上屆金牌得主日本曾一度領先，雖然準決賽對中國吃下大敗，但仍對爭奪銅牌抱有希望。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



【杭州直擊】翼鋒莊嘉欣小組賽3場達陣6次。（袁志浩攝）

自亞運七人欖球增設女子組賽事，港隊一直跟頒獎台「這麼近那麼遠」——2010年銅牌戰不敵泰國；及後仁川亞運亦負哈薩克得殿軍；上屆更於八強便被泰國淘汰，結果以第五名完成。

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【杭州直擊】翼鋒莊嘉欣。（袁志浩攝）

「每次打得好，都為下場鋪了階級」

港隊今日下午在準決賽遇上中國，半場已落後0：26，下半場形勢好轉，但仍輸0：33，落入銅牌戰，將再遇「老對手」泰國。

翼鋒莊嘉欣坦言全隊有想贏的心態，但始終對手踢球準繩度高、空中爭持球能力強，令球隊戰術被逼改變，甚至極少時間控球在手。然而她半場跟隊友說：「戰局如何也不重要，最重要當刻要打出我們的節奏，因為亞運是我們的回憶。」她滿頭大汗、喘着氣道。

港隊今早在分組賽即使面對上屆金牌得主日本，早段仍由莊嘉欣成功達陣，一度領先日本5：0，「有一段時間在想，難道真的可以贏到日本？雖然最後沒有發生，但每一次打得好，都為下一場鋪了階級。」

【杭州直擊】香港女子欖球隊仍對爭奪銅牌抱有希望。（袁志浩攝）

【杭州直擊】上屆香港女子欖球隊以第五名完賽。（袁志浩攝）

盡快入局、把握力，都是港隊突破「宿命」、衝擊獎牌的關鍵。五年前初踏亞運舞台的莊嘉欣，很清楚跟獎牌擦身而過的感受。「很大遺憾，這五年來我們一起練習，互相熟悉，只要沉住氣，認清目標，獎牌是有希望的。」

男子組方面，港隊今日在半準決賽以42：5擊敗中華台北晉級，周二（26日）四強鬥日本，上演去屆金牌戰「翻版」，力爭衛冕。

【杭州直擊】盡全力飛撲，是香港對中國最可以做到的事。（袁志浩攝）

【杭州直擊】港隊在準決賽負中國。（袁志浩攝）