F1卡塔爾站三大因素變焗爐　奧干頭盔內嘔吐　沙根特嚴重脫水退賽

周日（8日）的F1卡塔爾站正賽，由提早贏得總冠軍的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）繼續贏，奪得他今季第14個分站錦標。

今站的焦點是炎熱的天氣，車手苦不堪言，有人在頭盔入面嘔吐，有人嚴重脫水退賽，有人表示接近暈倒，有人完賽後第一時間行去救護車……多位車手表示，這樣的天氣到達甚至超出極限，希望大會正視。

有車手分析，有三大原因令今季卡塔爾站變成「焗爐」，首先當地氣溫及濕度高，第二賽道本身多高速彎，第三是賽會加設安全限制，每18個圈換胎一次，令車手更加全力以赴。



比賽完結，每位車手彷彿歷劫餘生，渾身濕透離開駕駛倉，步履蹣跚地趕去冷氣房，甚至是醫療中心。從賽車上的攝影機見到，阿士頓馬田車手史杜爾（Lance Stroll）落車後第一件事，是走往救護車求助。

威廉士車手沙根特（Logan Sargeant）比賽期間透過無線電告訴車隊感到不適，中途退賽。威廉士其後宣布，上周初有感冒病徵的沙根特，因為嚴重脫水退賽，他接受現場醫療團隊的治理。

Alpine車手奧干（Esteban Ocon）表示，賽到第15、16個圈時，他辛苦到戴住頭盔嘔吐。他賽後說：「有兩個圈，我在駕駛倉入面嘔。」

「即使在新加坡，我都能夠如常參加兩項不同距離的比賽。在體能上，無論是肌力還是心肺，我都沒有問題。」奧干說：「我沒有想過比賽會是那麼艱辛！」

奧干表示熱到在頭盔入面嘔吐。（Getty Images）

一直以來，新加坡站的街道賽被視為最辛苦的一站，一來賽道長，二來比賽地點接近赤道又濕又熱，但今個周日的卡塔爾站比新加坡站更艱巨。當地日間最熱的時候氣溫高達40度，比賽在晚上8時展開，但氣溫亦在32度以上，濕度約70%。

奧干說：「我從來未遇過這種情況。我一直訓練，都為了能夠駕駛這架車在兩種距離比賽。今日的空氣實在太熱，還有從引擎噴出來的熱氣。」在窄小的駕駛倉中，後面是引擎，熱氣不斷吹出來，車手在車上很難散熱。

「我不認為駕駛倉（與引擎之間）密封得好，感覺在車內似有80度，慶幸下年12月才要來這裏。」賽後，奧干分享他躺在濕毛巾上散熱的照片，並留言這是他生涯最艱辛的一次比賽。

平治的佐治羅素（George Russell）說：「這是一場非常嚴峻的比賽，是我經歷過最體力化的一次。我感覺自己接近暈倒！」他形容熱得就像焗爐入面，「有時候，我會刻意在桑拿房訓練，但今場賽了12個圈後，我已經想落車。當時溫度至少有50度甚至更高，我們穿着防火的比賽衣。」

法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）說：「這是最艱辛的一次比賽，對所有F1車手生涯也是，對每個人也是。我不相信有人覺得不辛苦。」

「熱得太瘋狂了！其次，我們要面對很多高速彎。第三，我認為這是很重要的，三入維修站。」賽會規定每套胎只能最多用18個圈，在57圈比賽中，車手至少要入維修站3次。

「與體能上的準備無關，只是脫水。去到一個程度，你的視力開始變差，你的心率會爆升，很難控制這一切。真的非常困難！」

「比賽後，當我們坐下來時，我們見到大家，今次你感受到有點不同。有些車手的狀況真的很差，這是我們必須討論的事。」

「很難去形容有幾困難，就像以前新加坡站的兩倍難度。」

愛快的保達斯（Valtteri Bottas）說：「駕駛倉的溫度一開始都已經太高了！感覺就在車裏受折磨一樣，再高溫的話就不安全。」