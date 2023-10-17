歐國外｜雲迪積克關鍵時刻率荷蘭絕殺希臘　前曼聯鋒將險成罪人

歐國盃外圍賽B組關鍵一戰，荷蘭憑隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）補時絕殺，以1：0擊敗希臘，獲出線主動權兼賽程優勢下，幾乎已確定拿到前往決賽周的入場券。



由於榜首法國6戰全勝已提前晉級，B組餘下的決賽周名額便由排在第2及第3名的希臘及荷蘭爭奪。賽前「橙衣軍團」踢少1場並落後對手3分，因此今仗賽果對出線形勢相當關鍵。

牌面上荷蘭當然佔據優勢，去年9月主場迎戰希臘時他們便以3：0擊退對手，不過由於主力迪比（Memphis Depay）、加普（Cody Gakpo）及法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）今場因傷缺陣，荷蘭攻力因而大打折扣。

缺少多名進攻主力下，韋格賀斯擔起進攻重任，惟他今場貢獻不大，更在比賽初段宴客。（路透社）

比賽第25分鐘，荷蘭罰球進攻時，雲迪積克在禁區內被對手拉跌獲判十二碼，並由韋格賀斯（Wout Weghorst）主射，但這名前曼聯中鋒射至右下角被門將華卓迪莫斯（Odysseas Vlachodimos）輕鬆撲出，「橙衣軍團」錯失大好領先機會。

換邊後荷蘭曾有一次3打2的反擊機會，不過貝雲積（Steven Bergwijn）未能把握，目前效力諾定咸森林的華卓迪莫斯今場貢獻5次撲救，賽後在Sofascore亦獲全場最高分；十二碼宴客的韋格賀斯則與右閘基爾圖特亞（Lutsharel Geertruida）並列最低分。

頂住連番攻勢後，希臘甚至開始反撲，但在比賽第89分鐘，荷蘭右中場杜費斯（Denzel Dumfries）在對方禁區內被推跌，球證直指十二碼點。

華卓迪莫斯在評分網站Sofascore獲全場最高分，今場宴客的韋格賀斯則是最低分球員之一。（Sofascore截圖）

這球十二碼關係到國家隊在今屆歐國盃的出線命運，而且更是在比賽尾聲這種重要時刻，能想像得到主射的球員將承受巨大壓力。關鍵時刻隊長雲迪積克親自操刀，在希臘球迷以激光騷擾的情況下，仍冷靜將皮球射入網中，最終助荷蘭以1：0絕殺對手全取三分。

獲勝後荷蘭與希臘同分，但由於踢少1場加上得失球有3球優勢，希臘剩餘的最後一輪還是面對法國，荷蘭則只需在面對愛爾蘭及直布羅陀的餘下兩輪比賽中勝出其中一場、且不被對手大炒便可宣告晉級。考慮到直布羅陀實力較弱，今屆歐國盃外圍賽6戰全敗且未能取得入球，大門更被攻破21次，「橙衣軍團」已幾乎等同拿到了決賽周的入場券。

隊長雲迪積克在關鍵時刻挺身而出，頂住巨大壓力射入價值千金的十二碼。（路透社）

賽後荷蘭眾將開心慶祝及答謝到場支持的球迷。（路透社）

比賽精華：