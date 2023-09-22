足球｜拿高士文接任德國男足主帥　明年帶隊主場出戰歐洲國家盃

德國足協官方宣布，36歲少帥拿高士文（Julian Nagelsmann）即日起出任德國男足主教練，將帶隊出戰2024年歐洲國家盃。



德國足協官方宣布，拿高士文已於周五（22日）正式簽約成為德國男足新任主教練，他的合約期維持到2024年7月31日，在此期間他將帶隊出戰2024年由德國主辧的歐洲國家盃賽事。

拿高士文自今年3月被拜仁慕尼黑辭退後一直賦閒。（Getty Images）

至於36歲的拿高士文樂於接過燙手山芋：「我們面前是一個在自己國家舉行的歐洲國家盃，那格外特別。我有極大的意欲接受這個挑戰。」他首場領軍的比賽，將是下月作客友賽美國。

德國名宿兼足總體育總監禾拉盛讚剛獲委任為國家隊主帥的拿高士文。拿高士文剛於周五獲德國足總委任為國家隊教練，將會領軍出戰明年由該國主辦的歐洲國家盃，與他一起出席記者會的禾拉，認為這任命是深慶得人：「他絕對是足球專家，在很年輕時擔任主教練已證明自己。」

德國足總體育總監禾拉（右）盛讚拿高士文是足球專家，在很年輕時擔任主教練已證明自己。（Getty Images）

德國足協同時宣布，前拜仁及天津泰達前鋒辛度華拿（Sandro Wagner）將加入拿高士文的教練團，與古路克（Benjamin Gluck）一同以助教身份輔佐拿高士文執。

德國隊原主帥菲歷克在9月10日被德國足協官宣解僱。（Getty Images）

較早前國際友誼賽中1：4不敵日本後，德國隊原主帥菲歷克在9月10日被德國足協官宣解僱，拿高士文如今將接替他的職位。 並且，這也是拿高士文繼執教拜仁之後連續第二次接替菲歷克原先的職位。菲歷克被辭退後，禾拉以臨時主帥身份領軍帶領球隊友賽贏法國2：1。