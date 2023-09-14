足球熱話｜安道爾43歲隊長結束26年國家隊生涯　締史上最長紀錄

昨天（14日）安道爾作客0：3不敵瑞士的比賽中，一名43歲的球員在比賽第23分鐘便被換下場，他是安道爾的隊長伊迪方素利馬（Ildefons Lima）。雖然在年齡及國家隊上陣次數上，他都不是紀錄保持者，但他已為安道爾效力了26年，是足球史上國家隊代表最長紀錄保持者。



利馬自1997年首次代表安道爾國家隊出戰，這個歐洲小國在當時只有不足8萬人口，連現時香港人口最少的灣仔區一半也不到，作為一個國家甚至沒有自己的軍隊。安道爾向來都是「魚腩部隊」，在國際賽事上一直輸多贏少，利馬生涯共代表國家隊出戰137場比賽，當中輸掉了超過100場。

安道爾賽前在歐國盃外圍賽5戰未嘗一勝，並排在I組最後一位。雖然外圍賽仍未完結，不過利馬賽前已在社交平台X（前稱Twitter）稱這場比賽為他的「最後一舞」。

43歲的利馬被公認為安道爾史上最出色的球員，他雖擔任中堅，但仍以11球名列國家隊隊史神射手首位，並列第2位的兩名球員均只入了5球。今場比賽他在第23分鐘便被換離場，入替的Ricard Fernandez Betriu生於1999年，在利馬國家隊地標戰時只有不足兩歲。

事實上，安道爾國家隊目前有11名球員在他代表國家隊首戰時尚未出生，其中最小的Albert Rosas在2002年8月才出生——是利馬第一次披上國家隊戰袍的5年後。

利馬今場比賽第23分鐘便被換出，完成他在國家隊的「最後一舞」。（安道爾足總Twitter）

由於安道爾並非強隊，所有國際級賽事在外圍賽或分組賽完結後便要打道回府，因此利馬雖然擁有最長的國際賽生涯，但他在國家隊上陣次數的紀錄上，只與其他球員並列第83位。然而長達26年的國家隊生涯，加上球會比賽，讓他與不少知名球星交過手，當中包括不少已退役多年的球員。

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2020年接受BBC訪問時，他表示即使多年過去，「大哨」朗拿度依然是他遇過最出色的對手。1998年時，安道爾與巴西曾有一場友誼賽，讓利馬獲得與朗拿度、李華度、羅拔圖卡路士及鄧加等世界級球星交手的機會，「當時我18歲，只面對過像是愛沙尼亞、拉脫維亞這樣的小國。」

「當時我還在用Playstation用朗拿度打機，結果幾個星期後他就在球場上站在我旁邊，那種感覺太奇妙了。」利馬說道。「他很強壯和很快，他擁有一名前鋒所需要的任何東西。你無法阻擋這樣的球員。」

利馬曾在國家隊與兩個不同的朗拿度交過手。（利馬Instagram）

利馬在該次訪問中，表示他很喜歡與對手交換球衣，雖然在漫長的職業生涯中未曾征戰過頂級聯賽，不過憑着長期為國家隊效力的機會，他與不少球星交換過球衣，包括舒夫真高、泰利、C朗拿度等，他也經常在Instagram中分享自己收藏或新獲得的球衣。

「當你拿起一件24年前國家隊剛建立時的球衣，然後再拿起一件現在的球衣，你就能夠看到足球這項運動如何變化。我很喜歡這樣（交換球衣），因為這是一種穿越足球歷史的方式。」他當時表示自己擁有超過900件作賽過的球衣。

利馬不時會分享球衣收藏，去年哈利卡尼追平朗尼的國家隊入球紀錄時，他便貼出與兩人交換過的球衣。（利馬Instagram）

利馬目前尚未掛靴，仍為西班牙球會安道爾B隊效力，其班主為前巴塞球星碧基。