港超聯｜理文4：1大勝傑志　安尼亞踢畢歐國外回港即轟兩球

上季港超聯煞科戰，理文和傑志鬥到最後一輪，才由傑志奪得冠軍。積極擴軍的兩隊今季繼續是爭標大熱門，在港超第一輪交手，由加入安尼亞、保利臣兩大強援的理文主場迎戰衛冕的傑志。



剛在歐國盃外圍賽代表愛沙尼亞上陣的理文前鋒安尼亞，儘管賽前兩日才回港，但他今仗光芒四射，成為賽事最佳球員。

理文前線陣容極強，左路有基華尼頓、愛沙尼亞國腳安尼亞任中鋒、艾華頓在右路衝擊，加上保利臣支援，早段積極搶攻，7分鐘已搏得傑志門將保羅禁區內犯規，獲得一個十二碼機會，惟艾華頓主射被保羅救出。

保羅早段曾救出十二碼。（夏家朗攝）

傑志捱過早段理文的猛烈攻勢後，漸漸搶回控球，「藍鳥」今仗有明加索夫和米基爾因傷缺陣，但新援恩查首度披甲且正選上陣，這名奧地利前國腳早段表現活躍，包辦許多罰球及角球，他在16分鐘左路開出角球，艾里奧在尾柱接應施頭槌惟不中目標。

然而，傑志雖然在控球上佔優，理文的快速反擊也漸多、攻勢也更具威脅，27分鐘，艾華頓在右路擺脫陳晉一，造就安尼亞近門射入成1：0；理文在37分鐘幾乎再以反擊擴大比數，安尼亞再一次勁射被保羅單手輔出。

安尼亞雖然剛剛才戰畢歐國盃外圍賽，但今仗毫無疲態。（夏家朗攝）

到完場前3分鐘，傑志新援恩查左路落底傳中，祖連奴近門撞入扳回一球；但未幾「藍鳥」的防線又遭理文的快速突擊撕破，艾華頓個人突破再射遠柱網仔，理文再次超前2：1。

傑志整個上半場雖能保持控球，但防線壓得較前之下，每次遭理文搶斷、反擊，便陷入莫大危險，加上安尼亞、保利臣和基華尼頓的走位配合往往輕易拉散傑志的防線，幾乎每次反擊都能形成具威脅的埋門。

基華尼頓、安尼亞和艾華頓這個前線組合極具侵略性。（夏家朗攝）

換邊後這情況持續，僅過了2分鐘，傑志中場奧拿斯從後壓落徐宏傑身上，後者倒地，球證直指十二碼點，惟旁證示意徐宏傑越位在先，經VAR（影像助理裁判）覆核後，球證判定徐宏傑未有越位，理文因而獲得十二碼；VAR再覆核奧拿斯是否應遭罰紅牌，但最後判決為黃牌。安尼亞操刀射入，理文已領先至3：1，士氣更加高昂，其後基華尼頓一次窄角度起腳中楣彈出，未能再擴大比數。傑志一直缺乏入肉的攻勢，加上伊高沙托尼在73分鐘受傷，需擔架抬離場，令「藍鳥」陷入更大困境。

伊高沙托尼傷出，令本身已失兩位主力的傑志更陷困境。（夏家朗攝）

傑志上半場追和後不久，艾華頓（前）即入球令理文再領先。（夏家朗攝）

補時第9分鐘，理文再由保連奴建功，完成大勝，他入球後興奮地脫衣慶祝，全隊球員都衝前與他相擁，他不禁激動地跪地痛哭。理文終以4：1擊敗傑志，在今季的爭標關鍵戰中先勝一場。

保連奴（左一）為理文射入第4球，全軍上下包括主帥曾昭達都非常興奮。（高詩琦攝）

安尼亞賽後顯得相當興奮，不斷向球迷振臂慶祝，事實上，他剛剛才在國際賽期對瑞典和對比利時的歐洲國家盃外圍賽正選上陣，周四（14日）早上才返抵香港，令主帥曾昭達一度猶豫是否要讓他上陣，但安尼亞最終正選且連入兩球，他賽後道：「真是一場精彩的比賽！精彩的勝利！我們對傑志贏了兩場，而且還有能力入更多波呢，也有能力保持不失的。」

安尼亞不斷向球迷振臂慶祝。（高詩琦攝）

他坦言自己的狀態不在最佳，「我剛剛才踢完兩場很難應付的國際賽，搭了20小時飛機回來這裏，我也很掛念這裏，球迷真是出色！體能上我覺得沒問題，儘管還沒從長途飛行中回復，但今天我可以入更多波的，不過球季還很長，逐場來吧。」

安尼亞獲選為賽事最佳球員。（夏家朗攝）

「賽前我不太了解傑志的實力，只聽說他們是香港最強的球隊，我很享受在前線跟後衛們拼搏的。」被問到這場比賽會否令他有信心奪得港超冠軍，他表示不會想得太遠：「還太早了，一場一場比賽去想吧，我是活在當下的，人應該要更懂欣賞生命中每個小小的勝利，例如，現在先去想今晚吃什麼、怎樣慶祝吧，我會繼續努力去幫助球隊的。」

理文全軍為勝仗歡呼。（夏家朗攝）

理文主帥曾昭達道：「賽前預計會是一場緊湊的比賽，比數會較接近的，但我們下半場出來很快入到第三球，就成為了分野，所以對手之後要壓前，才令比數較大，我自己也有點驚訝的。」他透露安尼亞周四早上抵港後，同日便參加操練，「他表示希望Stick with the team（跟球隊共同進退），他剛剛對比利時的比賽我也有看，他踢得幾好的，跟他溝通過後他的狀態OK，所以就讓他踢，希望他現在可以休息一下吧。」

理文職球員與球迷大合照。（夏家朗攝）

傑志主帥朱志光指，在明加索夫和米基爾受傷、加上部份球員踢畢香港隊賽事後也要休戰，影響了球隊發揮；「藍鳥」周日（17日）早上便要出發到韓國，準備對全北汽車的亞冠盃分組賽，教練團包括朱志光、金東進和尹東憲賽後立刻商討挑選哪位外援前去，他表示暫未清楚伊高沙托尼的傷情，惟此子應該未能同行，「我們會多帶一人，而且早兩天金信煜又受傷了，沒有亞援就比較蝕底，可能在他和明加索夫之間挑選一人。」