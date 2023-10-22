F1．美國站｜韋斯達賓輕鬆贏衝刺賽後表不滿：一點都不期待正賽了

F1美國站在香港時間周日（22日）早上舉行衝刺賽，已鎖定今屆車手世界冠軍的韋斯達賓（Max Verstappen）如常領放式奪冠，但他仍對衝刺賽感不滿，主要原因竟是「劇透」。



F1展開一連三周的美洲站賽事，今周先在美國德州上演衝刺賽周，下周將移師到墨西哥，並以巴西站結束三站，其後再靜待11月16至18日首次舉辦、被視為今季焦點的拉斯維加斯站。

今周的美國站在德州美洲賽道（Circuit of the Americas）上演今季第5場衝刺賽，當地時間周六、即香港時間周日凌晨至早上，先舉行衝刺排位賽，再演衝刺賽。

美國站上演今季第5站衝刺賽，作19個圈的短距離賽事。（路透社）

韋斯達賓雖在周五的正賽排位賽失利，只排第6，但在衝刺排位賽他沒有再失誤，無懸念地奪得頭位；而在正賽排位賽獲頭位的法拉利車手陸克萊，在衝刺排位賽排第2，擊敗排第6的隊友辛斯；平治的咸美頓排第3，諾里斯和皮亞斯特利兩位麥拿侖車手分別排4和5。極力保住來年席位的另一紅牛車手佩雷斯則排第7。

來到19個圈的衝刺賽，戰情驚喜不算多，韋斯達賓領放式奪冠，咸美頓擊敗陸克萊獲亞軍，「陸仔」奪季。「韋少」的世界冠軍三連霸早已袋袋平安，而他的冠軍，也是早前在卡塔爾站的衝刺賽奪冠時鎖定，不過他對衝刺賽仍然極有意見，認為衝刺賽無論對車手或車迷來說，都反而減低了對正賽的期待。

美國站衝刺賽賽果：

美國站衝刺賽，韋斯達賓（左二）奪冠，咸美頓（左一）亞冠，陸克萊（左三）奪季。（路透社）

韋斯達賓在贏得美國站衝刺賽後道：「星期五的排位賽後，我一點都不會為衝刺賽興奮，我覺得其實一個周末，一場排位賽就夠了，大家都在這一場中傾盡所有，這樣子感覺很好；但今早（指衝刺排位賽）我拿到頭位後，覺得反正是星期六呀，也沒法獲得太多分數。」衝刺賽制度今季有所改變，前8名都能得分，第1名得8分，如此遞減，8分對不少車手來說都很寶貴，但對「韋少」來說，8分相對於正賽冠軍所得的25分，無疑太少。

韋斯達賓認為衝刺賽「劇透」了各戰車的正賽速度，令人對正賽的期待度下降。（路透社）

對「韋少」來說衝刺賽另一弊病，是「劇透」了正賽的發展，「我們完成衝刺賽後，大家都能大約預計到明天（正賽）所有車子的速度，令大家對正賽的期待減低了。如果沒有衝刺賽，在正賽前只作一場排位賽的話，大家對於車子的比賽速度都不會有概念，自然會想打開電視看正賽；而我們（車手和車隊）同樣也不知道（對手的速度）。」

韋斯達賓更坦言：「如果我是車迷的話，我會很失望，因為已經大約知道比賽形勢了，如果沒什麼出人意表的事發生，就會猜到正賽的情況。」

咸美頓認為，韋斯達賓會認為衝刺賽悶是因為他贏得太輕鬆。（路透社）

不過咸美頓則持相反意見，指韋斯達賓覺得悶只是因為他贏得輕鬆，「對於我們這些要從後追趕的車手而言，（衝刺賽）很有趣，我喜歡有更多機會去落場、然後（在短距離內）用盡戰車的性能。賽制當然可以更好，但我覺得人們都期待呀，個人而言我頗喜歡衝刺賽周的，尤其星期五只得一節練習便要參加排位賽了。」