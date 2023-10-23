游泳世界盃布達佩斯站｜何詩蓓100自再添一金 3站豪取6金2銀1銅
撰文：吳慕兒
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一連三站的游泳世界盃本周來到最後一站布達佩斯，自杭州亞運以來連續4星期未停過的「香港飛魚」何詩蓓在100米自由泳決賽游出相當快的52.24秒成績再奪一金，不止在100米及200米自由泳連續三站包辦金牌並屢創紀錄，出戰9項賽事全部有牌落袋，豪取6金2銀1銅。
何詩蓓在杭州亞運獲2金1銀3銅6面獎牌，來到世界盃，她每站均出戰3項賽事，在柏林站連戰100自、200自及400自，獲2金1銅；上周雅典站，她在100自及200自再添兩金以外，兼游50米蛙泳，獲得銀牌。
今周布達佩斯站，她則出戰50自、100自及200自。她在50自僅次瑞典名將絲祖唐獲銀牌，強項200自摘金後，周一凌晨的100自決賽，又是她跟絲祖唐的對決。
何詩蓓在今站100自初賽僅游出54.42秒，以總成績第五名入決賽，第二線出戰對Siobhan毫無影響，頭50米在24.94秒觸池，速度令一眾對手無法追上，之後50米不用加速已能以52.24秒勝出，跟她創下的亞洲紀錄52.02秒相去不遠。
絲祖唐以53.25秒獲亞軍，荷蘭泳手史甸貝根以53.39秒摘季，二人時間均較何詩蓓慢超過1秒。
何詩蓓2023游泳世界盃戰績：
柏林站
100米自由泳／金牌
200米自由泳／金牌
400米自由泳／銅牌
雅典站
50米蛙泳／銀牌
100米自由泳／金牌
200米自由泳／金牌
布達佩斯站
50米自由泳／銀牌
100米自由泳／金牌
200米自由泳／金牌
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