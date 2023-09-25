杭州亞運直擊｜何詩蓓相隔9年重返亞運摘金　「對港隊意義重大」

何詩蓓在杭州亞運女子200米自由泳決賽，以破亞運紀錄時間奪得金牌，再次為香港隊創下歷史新一頁。

摘金後不足15分鐘，她已「回復正常」，「是好開心，但要專注接下來的比賽」。嗯，很何詩蓓。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



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杭州亞運．游泳︱何詩蓓閃亮杭州亞運游泳館。（楊宇翹攝）

何詩蓓繼昨日在50米蛙泳以及4X100米自由泳接力摘下兩面銅牌後，今日她轉戰主項200米自由泳，在第2泳道出戰的她以由頭帶到尾姿態首名觸池，游出1分54.12秒奪得金牌，刷新亞運紀錄，並成為香港游泳史上首面亞運金牌得主。

她帶着熟悉的笑容走入混合採訪區，對於亞運金牌的第一句感想，已再展現強大心態。「我跟教練經常傾，大賽心情不能太興奮和失落，所以是好開心，但要專注接下來的比賽。」

杭州亞運．游泳︱何詩蓓在主項200米自由泳贏得金牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓在5年前的雅加達亞運因傷缺陣，她對上一次角逐亞運已是2014年的仁川，當屆與隊友合力奪得3面接力銅牌。

9年過去，何詩蓓如今已是東京奧運兩銀得主，手執多個亞洲紀錄，甚至擁有短池世界紀錄，曾揚威奧運、世界錦標賽、世界盃、世界大學生運動會等國際大賽，獨欠亞運獎牌。

何詩蓓在杭州亞運女子200自奪金。（楊宇翹攝）

相隔9年再戰亞運便摘下金牌，她認為意義雖重大，惟她不會拿來跟其他比賽獎牌比較，「因為每個獎牌意義都不同，我去比賽也不只是為了獎牌，但明白這面獎牌對泳隊意義重大。」

何詩蓓賽後接受HoyTV訪問時道：「好開心，我知道我哋冇贏過金牌，做第一個係我榮幸。」她表示，賽前以游出個人最佳時間為目標，並指自己游出的時間「OK，跟PB（個人最佳時間）不是差太多」，稱她以平常心看待亞運，因早前世錦賽後一直未有休息。

杭州亞運．游泳︱何詩蓓在親友見證下贏得200米自由泳贏得金牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓又表示，在杭州作賽有很多香港人來支持，「可以在大家面前拿到獎牌好開心」，她說東京奧運時，爸爸媽媽未能到場打氣，今次終於能夠在他們面前贏得獎牌，所以很開心，並多謝他們一直以來的支持。

她在今屆亞運報名參與8個項目，希望完成首兩日比賽，之後可以愈游愈好。她認為，今屆賽事仍有再次踏上頒獎台的機會，尤其是另一主項100米自由泳。