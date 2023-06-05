中超熱話｜武磊不滿拖延時間使出「摸頭殺」　對手誇張演技引熱議

中超昨日（4日）上演榜首大戰，榜首的上海海港主場0：1不敵成都蓉城。

在賽事末段，由於成都少踢一人，門將張岩一次接球後趴在地上拖延時間，引來武磊不滿，上前詢問後上演「摸頭殺」，張岩隨即一臉痛苦在地上不斷翻滾，被網友笑稱為「武磊轟頂」。



武磊去年8月離開愛斯賓奴後，回歸母會上海海港（前稱上海上港），今季上陣11場入7球，排在射手榜第2位。

這場中超榜首大戰，成都蓉城的馮卓毅在72分鐘領紅被逐，少踢一人情況下，門將張岩在80分鐘化解武磊威脅不大的射門後，有意拖延時間地趴在地上抱緊皮球，並遲遲沒有起身。武磊見狀不滿地上前詢問，似是用手抓着對方的頭髮並推高，張岩隨即一臉痛苦地倒在地上不斷翻滾，途中皮球不慎掉下後還抱回懷中，再繼續誇張演技，不過武磊最後並沒有因此而「食牌」。

相關影片在內地隨即瘋傳，武磊的「摸頭殺」也成為了這場比賽的焦點。不少內地網民批評及取笑張岩動作誇張，笑稱：「好一個『武磊轟頂』」（普通話武磊跟五雷同音）。有記者認為他耍得太多「小聰明」，也有記者認為武磊此舉不妥當也不禮貌，球證沒有給牌只屬幸運。

實際上，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）也曾經因為「摸頭殺」而遭紅牌驅逐。2018年9月20日，祖雲達斯面對華倫西亞的歐聯小組賽中，C朗與對方後衛謝臣梅里路（Jeison Murillo）碰撞後，因不滿對方插水而觸摸其頭髮，最後被球證出示紅牌。

之後由於上海海港的李帥在補時階段自擺烏龍，最終成都蓉城作客以1：0全取三分。賽後張岩表示：「大家合理利用規則，已經跟磊哥通過電話了，希望大家多看看懂球的解析，了解足球規則，追星路難啊！」而且兩人在比賽結束時也互相有說有笑，似乎沒有心存芥蒂。