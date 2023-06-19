足球｜歐足協主席不擔心沙特搶人才　「他們正在犯中國同樣錯誤」

沙特聯賽近期「搶人才」不斷，繼C朗拿度、賓施馬後，不少球星像是簡迪、盧卡古、薛耶治等球星，都在現今這個休賽期與他們扯上關係。

不過歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）近日被問到，會否擔心大量優秀球星被沙特聯賽搶走時，他卻顯得相當淡定，更表示他們正在「犯與中超同樣的錯誤」。



C朗拿度、賓施馬，然後是美斯和莫迪歷，這四名包攬了近十年金球獎的球星，都與沙特聯賽有所關連，且有兩人最終決定加盟，加上簡迪落實轉會的傳聞亦鋪天蓋地，預計將會在短期官宣，其他各路傳聞同樣不絕於耳，不禁讓球迷擔心歐洲各大聯賽的優秀球員會否逐漸被沙特挖空。

C朗拿度今年初以超高薪加盟艾納斯後，讓沙特聯賽名氣大增。（Getty Images）

不過在接受荷蘭廣播公司NOS訪問時，施費連卻表示毫不擔心，「我認為沙特足球犯下了一個很大的錯誤。為什麼那（不斷引入球星）對他們來說是一個問題？因為他們應該將金錢投資在青訓設施上，他們應該羅致教練，去培養他們本土的球員。」

施費連毫不擔心沙特聯賽會將歐洲各大聯賽的球星「挖空」。（Getty Images）

他在回答時還提到了中超聯賽作為反面例子，「在球員快要結束其職業生涯時出手羅致，這並不是一個有助於足球發展的體系，在這一點上很像中國過往所犯下的錯誤：他們當時所引入的球員全部都正處於生涯末期。」

在疫情爆發的前幾年，中超聯賽正推行「金元足球」政策，拿維斯（Ezequiel Lavezzi）、泰維斯（Carlos Tevez）、奧斯卡、費蘭尼及杜奧巴等球星悉數落班中國，他們當時的薪酬同樣在世界前列，與現在沙特聯賽所做的事情如出一轍。

泰維斯曾是中國「金元足球」的代表人物之一。（資料圖片）

據Daily Star報道，拿維斯在2016年加盟河北華夏幸福時，周薪為79.8萬鎊；泰維斯同年轉會至上海申花時周薪約為63.5萬鎊；奧斯卡2017年加盟上海上港的周薪則是50萬鎊。對比之下，根據capology.com資料，美斯在2016/17球季是歐洲各大聯賽最高薪的球員，他的周薪約為73.6萬歐元（當時歐元匯率波動較大，若以0.8匯率計算，約為58.9萬鎊），C朗拿度緊隨其後，周薪約為64.8萬歐元（約51.84萬鎊）。

換句話說，拿維斯及泰維斯這兩名球員加盟中超時，薪酬比美斯及C朗還要高，即使是奧斯卡亦只遜色C朗少許。因此當年中超的銀彈攻勢，確實吸引了不少知名球員到中國「挖金」，那個球星雲集的年代，亦被球迷稱為「中超金元盛世」。

曾為河北華夏幸福效力的拿維斯，當年是世界第一高薪球員。（資料圖片）

當然，後來的事情大家都知道了，隨着疫情肆虐，中超各大球會開始入不敷支，再也無法承擔這種「土豪式」的經營策略，除減少引入外援外，更開始陷入欠薪無法支付的窘境。加上中超新推出的「中性化」政策，各球會被逼改名而失去一定金額的冠名贊助費，多支球隊陷破產危機。曾以全球最高薪酬簽入拿維斯的河北華夏幸福，今年4月亦因債務問題而被取消職業聯賽註冊資格，目前僅有青訓梯隊參加青少年賽事。

再看看中國本地聯賽、球員及國家隊的表現，這幾年並沒有因為大量引入球星而有顯著進步，最近正式退役的42歲鄭智依然被認為是近年最出色的中國球員，從愛斯賓奴回流的武磊仍是國內頂級的前鋒，因此施費連的看法並不是沒有道理。即使眼下沙特聯賽的做法比當年中超更為誇張，也不代表歐洲足球會因此而被削減吸引力。

「告訴我一個在當打之年走去沙特聯賽效力的球員名字？」施費連說道。「球員踢波並不只是為了錢，他們想贏下頂級錦標，而頂級錦標都在歐洲。」

儘管C朗拿度和賓施馬轉戰沙特聯賽，但施費連認為歐洲聯賽的吸引力不會因此而減退。（Getty Images）

最後被問到失去C朗拿度和賓施馬，會否讓歐洲聯賽失去吸引力時，施費連認為並沒有失去他們，「他們仍在踢足球，有些球員會在生涯末期去某些地方賺錢而已。」