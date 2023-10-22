羽毛球丹麥賽｜李卓耀負李梓嘉四強止步　進帳7700分排名勢大躍進

港將李卓耀在丹麥羽毛球公開賽男單四強硬撼馬來西亞的李梓嘉，以15：21、17：21敗陣無緣繼今年6月的泰國公開賽後再闖巡迴賽決賽。

即使未能在賽事走到最後，李卓耀在丹麥仍搶得寶貴的7700分，對世界排名及明年奧運資格大有幫助。



李卓耀在丹麥公開賽晉身4強，獲得不少巡迴賽分數。（資料圖片，趙子晉攝）

李卓耀在丹麥賽連過三關晉身四強，頭兩仗均在落後一局下反勝；反觀李梓嘉原應在16強遇上有主場之利的丹麥「一哥」安賽龍（又譯：艾素臣），因對方退賽不戰而勝，在密集賽程下，體能上無疑稍佔優勢。

今場對戰李梓嘉在首局中段以9：5、10：6拉開4至5分，並將優勢一路維持至局尾，領先至17：13時，這位大馬球手連拿3分將比數改寫至20：13，就算李卓耀追回兩分，仍以15：21先失一局。

李卓耀四強不敵李梓嘉，未能繼泰國賽後再度殺入決賽。（資料圖片，趙子晉攝）

次局早段情況相若，李梓嘉一路領前2至3分，李卓耀追至11：11、13：13兩度平手，關鍵位是他追至15：16只差一分之時，被李梓嘉連拿3分拉開至19：15，李卓耀無法再次追上，終以17：21再負一局，首度敗在李梓嘉手上。

遺憾在四強止步，不過丹麥公開賽為世界羽聯（BWF）超級750級別賽事，不計奧運和世錦賽兩項大賽，所獲得的比賽積分在巡迴賽之中僅次年終賽及超級1000賽事，屬第三最高。李卓耀置身賽事4強，可獲得7700分。男子單打球手世界排名競爭激烈，包括李卓耀、伍家朗兩位港將在內，目前有10位球手身處50000至60000分之間，李卓耀這7700分幫助他由目前的56080分增至63780分，有望助他排名由現時的第19位，跳升5至6位左右。

上屆奧運受疫情影響，部分賽事取消，令李卓耀無法追分，終錯過東京奧運。今次他決意將命運控制在自己手中，今年6月在超級500級別的泰國公開賽晉身決賽，今次丹麥公開賽亦晉身四強，力爭分數提升世界排名。一如上屆奧運，任何國家或地區擁有兩名世界排名前16位羽毛球手，可派出兩位球手參加奧運單打賽事。東京奧運香港男單只得伍家朗一人獲得資格。