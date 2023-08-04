中國女足半夜回國獲球迷歡迎獻花　主帥水慶霞：進步幅度沒人家大

在女子世界盃分組賽出局的中國隊今日（4日）凌晨回國，有不少人到機場接機，向球員送上鮮花，要求合照及簽名。

女足主帥水慶霞在機場接受內地傳媒《足球報》的訪問，承認中國的足球人口基數不如日本及澳洲，歐洲二三流及南美球隊也慢慢進步，她認為中國女足也有進步但不及其他球隊大。



中國女足。（Getty Images）

中國女足在今屆世界盃D組1勝2負，以小組第3名出局，史上首次在世界盃決賽周分組賽止步。中國女足乘飛機離開澳洲，今日凌晨4時返抵廣州白雲機場，有不少人到場接機，有人獻花，有人拉橫額歡迎，有人要求簽名及合照。

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《足球報》記者在現場訪問了女足教練水慶霞，談及球隊有什麼地方急需改變時，她回答：「要改變的東西我覺得很多，方方面面都有。」她認為球隊要有更多的跑動，更加全面。中國女足下一項重要賽事是9月的杭州亞運。

在世界盃前，中國女足集訓半年備戰，結果成績慘淡，最後一場分組賽更以1：6不敵英格蘭。水慶霞堅持集訓是有成效的，「現在不靠這些集訓你更難去提高一些東西。可能有人會持不同的反對意見，我覺得沒有絕對的所謂對與錯」。

中國女足教練水慶霞。（Getty Images）

今屆世界盃有點冷味，例如摩洛哥首次入決賽周即入16強，傳統勁旅巴西及德國分組賽出局。水慶霞認為歐洲二三線球隊的實力慢慢提升，南美洲的隊伍也是。

亞洲足協球隊方面，日本及主辦國澳洲躋身淘汰賽。外界難以避免把中國隊跟她們比較，水慶霞承認中國的足球人口基數不足，「不能說去找藉口」，「雙方之間的比例完全不一樣的」。她讚日本長期保持一套很好的戰術體系，而澳洲本身就有身材上優勢，配上侵略性的踢法，效果不錯。

水慶霞表示中國女足也有進步，「包括逼搶、跑動這些，只是進步的幅度可能沒有人家這麼大」，她認為中國隊還有很多東西要改進。