中國女足︱主帥水慶霞心疼球員哽咽落淚　剛柔並重激勵麾下贏掌聲

中國女足主教練水慶霞近日接受央視訪問，講到於女子亞洲盃決賽落後時，半場於更衣室發生的一切，突然哽咽落淚。

而她的理念、對待球員的態度，以及鼓勵球員的方式，都贏得球迷一致讚好。



中國女足早前於女子亞洲盃先淘汰日本，再在決賽落後韓國0：2下，上演連入3球反勝的熱血戲碼，第9次高舉賽事冠軍。

「鏗鏘玫瑰」的打不死精神，被指源自上任後首度領軍出戰大賽的名宿水慶霞。她近日接受CCTV專訪，訴說自身執教理念，從中也可見她對待球員的態度，以及如何感染麾下。

中國女足贏得今屆女子亞洲盃冠軍。（Getty Images）

她笑言，中國女足近來多次「逆轉勝」，也許跟教練只有30%關係，「用語言和行動鼓勵她們。我跟她們說，既然你選了這行，而且代表國家，就不要輕易放棄，用最大努力把潛力發揮到極致。你若是強者，就要做出強者的樣子。有時候我還蠻兇的、比較追求完美，說完她們我也挺後悔。」

水慶霞上任後首次帶隊參加大賽即有好成績。（Getty Images）

水慶霞透露每次批評球員，內心也是不斷掙扎。她憶述決賽落後兩球、半場走入更衣室時，球員失望又自責，而自己心情則是「又惱火又心疼」，「想要說狠一點的話，但還是不忍心。」說到此時，水慶霞泣不成聲，咬緊嘴唇，「也想安慰她們，現在想想，我覺得都不容易。」

她最後說出以下的話，激勵球員，「做人要有骨氣，人生能有幾回搏？我們不一定要拿冠軍，但下半場希望看到中國女足那種不屈不撓的精神，給我搶起來。」

水慶霞憶述決賽兩球落後、半場在更衣室罵球員時，一度泣不成聲。（微博截圖）

水慶霞還指，當時最後罵了兩名主力唐佳麗跟王霜，原因是她們作為球隊核心，就得承擔責任。「中場數據分析，說防守跑動太少了，這些是之前要求過的，她們做得不夠。我問她們：『你們能不能，不能就下（換走）』。」敢言敢做的作風贏得內地球迷歡心。

這位自言女足情懷紮根心中的主帥，表示中國女足將於5月再集訓，備戰東亞足球錦標賽及亞運會。她又言，雖然球隊跟過去曾奪世界盃亞軍的一代相比，實力仍有差距，但希望球迷以鼓勵代替批評，「大家都喜歡跟之前的中國女足相比，但目前的她們也是最好的她們，盡可能往前走一下，也不會太差。」