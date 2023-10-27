李克強病逝｜北京奧運現場支持國乒　訪德國曾觀看歐聯決賽直播

中國國務院前總理李克強在上海病逝，終年68歲。李克強生前對體育甚有興趣，曾經在2008北京奧運現場支持中國乒乓球隊。

李克強出訪歐洲各國，也曾在德國忙裏偷閒，觀賞歐聯決賽的直播，到訪塞爾維亞時，更向前國足教頭直言：「期待中國足球能有一天能夠衝出亞洲。」



2008北京奧運，當時擔任國務院副總理的李克強，亮相乒乓球館，現場支持中國隊。當日上演的是男子乒乓團體的4強戰，由中國隊主場對韓國。王勵勤夥拍王皓以局數3：0輕取對手後，李克強興奮得站起來。

李克強2015年到訪貴陽的小區時，看到一眾正在打乒乓球的小朋友，小孩們邀約李克強一同打波，在小孩熱情邀約下，縱然李克強無瑕與小朋友切磋，但他都拿起球拍，作勢做了幾個擊球的姿勢。李克強為了彌補未能打波的遺憾，最後送出罕有的簽名照，可見李克強親民一面。

李克強。（資料圖片／Getty Images）

李克強擔任國務院總理時，經常出訪不同地方，與各國元首以運動作交流也十分常見。李克強在2013年出訪德國時，曾經在電視觀看歐聯決賽直播，他與德國前總理默克爾會面時，都曾經談及足球。在2014年世界盃4強前，李克強曾祝福德國隊，最終「日耳曼軍團」順利封王。李克強都多次獲贈拜仁慕尼黑的球衣，2014年獲贈一件印有「李克強」中文名的拜仁球衣。

李克強2014年出訪塞爾維亞，與曾領國足打入2002世界盃決賽周的主帥米路天奴域見面，李克強即向對方說：「你（米路天奴域）給中國人留下了很深刻的印象。」也許下對國足的期望：「期待中國足球能有一天能夠衝出亞洲。」李克強當年到訪巴西時，更表示在足球方面，中國要向巴西好好學習。