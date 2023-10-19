意國腳法捷奧利非法賭波被罰停賽7個月　無力還債曾被威脅打斷腳

意大利國家隊近期爆出賭波醜聞，效力祖雲達斯的法捷奧利率先被罰，意大利足總判罰停賽7個月。意媒《都靈體育報》透露法捷奧利向檢察官提供的供詞，這名祖雲達斯中場曾被要脅打斷腳，並指是東拿利把他帶進賭博的世界。



東拿利（Sandro Tonali）﹑辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）及法捷奧利（Nicolo Fagioli）近日捲入非法賭波的醜聞，效力祖雲達斯的法捷奧利率先被查，被意大利足總判罰停賽12個月，其中5個月為緩刑，實質停賽7個月，並罰款12500歐元。從祖雲達斯社交網站所上載的片段，依然看到法捷奧利跟隊操練，未受停賽而影響。

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意大利國腳法捷奧利。（資料圖片／Getty Images）

意大利《都靈體育報》透露法捷奧利的供詞，賭癮原來自2021年開始，全因好友東拿利。「當時在意大利U21的訓練營，當時有很多空閒時間，我問他（東拿利）在做什麼，他介紹我在非法網站上賭博，他說沒有人追蹤到，並幫我登記戶口，而我首次落注在網球賽事。」

引述意媒報道，是東拿利介紹法捷奧利進入非法賭博的世界。（Getty Images）

法捷奧利其後「轉戰」足球賽事，無論是球會或國家隊賽事，只要球賽進行中，他都會落注，次數逐漸變得頻密，欠債亦愈來愈多，意媒指法捷奧利一度欠債近300萬歐元，他的薪金無法償還，這名意大利國腳飽受困擾，晚上失眠，更曾經被非法賭波平台威脅，把他的腳打斷，法捷奧利只好四出向隊友﹑朋友借錢，並訛稱是購買手錶，實質是還債。

法捷奧利債台高築，還款壓力愈來愈大，直至今年4月對薩斯索羅的一仗，法捷奧利因犯錯而被換出，當他離場時不禁掉淚，原來與球場表現無關，「當時我在鏡頭前落淚，因為我想起所有債務問題，我感到十分害怕及壓力大，這是最差的一段時間。」

法捷奧利在今年4月對薩斯索羅一仗時犯錯被換出，隨即在後備席灑淚。（X圖片）

另外，同樣捲入賭波醜聞的辛尼奧路，根據意大利《米蘭體育報》的消息，他卻無意承認有非法賭波，只有在其他平台下注線上的21點及撲克。