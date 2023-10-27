美斯訪華行程混亂遭網民鬧爆　賽前不足兩周突然取消成都站

美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球隊國際邁亞密將於11月訪問中國，但「梅西中國行」的兩站比賽地點一改再改。主辦單位早前將11月5日首站對青島海牛的地點由原定的青島改到海口，他們今日再宣布，11月8日第二站對成都蓉城因多種原因將無法在成都舉辦，未知會改到什麼地方上演。主辦單位的微博下群情洶湧，網民紛紛表示丟人，叫他們取消全部比賽。



美斯今年6月隨阿根廷國家隊訪華，在北京友賽澳洲。（Getty Images）

國際邁亞密在今月15日公布訪華行程，當時首站在青島舉行，11月5日於青春足球場對青島海牛，之後第二站到11月8日在成都鳳凰山足球場對成都蓉城。國際邁亞密昨日更新行程，表示首站對青島海牛改到海口的五源河體育場舉行，第二站仍然在成都。

美斯將會一年內第二度訪問，這次會是代表球會國際邁亞密。（路透社）

今日，中國方面的主辦單位上海邁迦體育發展在微博宣布：「邁阿密國際足球俱樂部（國際邁亞密）中國行第二站很抱歉因多種原因將無法在成都舉辦，懇請大家的諒解。具體舉辦城市以官方發布為准。 」

主辦單位今早宣布取消成都站。（微博截圖）

離比賽不足兩周，地點取消，不知在何處舉行，兩站的賣票情況亦未明。有內地傳媒報道稱，第二站對成都蓉城有可能都改在海口上演。在微博上，有些網民表示已經買了機票去成都，又訂了成都的酒店房間。

網民群情洶湧，批評主辦單位。（微博截圖）

在主辦單位的微博下，大批憤怒的球迷留言，「全取消，準備好再弄吧」、「全部取消吧，別辦了，真夠丟人的」、「幾號了還沒確定城市，我是會瞬移麼」、「滾啊！沒能力就別裝了」、「全取消吧別丟人現眼」。亦有球迷不滿海口的場地，認為看台離球場太遠，不利觀眾欣賞美斯獻技。