美職聯｜美斯後備復出難阻國際邁亞密落敗　提前兩輪無緣季後賽

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西)加盟後，國際邁亞密一度燃起進入季後賽的希望，不過自該名阿根廷球星因傷缺陣後，球隊各項賽事連續4場不勝，當中包括美職聯賽盃決賽。

今場面對FC辛辛那提，美斯雖然以後備身份復出，但無法贏下這場關鍵一戰之餘，更吞下加盟國際邁亞密後，有上陣情況下的首場敗仗，同時亦確定球隊無緣今季季後賽。



FC辛辛那提是今季東岸榜首，戰績更是整個美職聯最出色一隊。由於國際邁亞密仍需搶分進入季後賽，今仗面對強敵，因傷缺陣4場比賽的美斯亦重新進入大名單，但未被安排正選上陣。

美斯今場未有正選上陣。（路透社）

然而即使對上榜首強敵，國際邁亞密在場面上仍不落下風，第9分鐘的一次傳中頭鎚攻門便中楣彈出，第22分鐘祖斯夫馬天尼斯（Josef Martinez）在禁區頂的射門又中柱，僅兩分鐘後國際邁亞密又有一次攻門中楣。

換邊後，美斯在第55分鐘後備上陣，不過他並未能帶領球隊攻破對方大門，個人主射兩次罰球亦過高沒有造成威脅。FC辛辛那提更在第78分鐘由巴利爾（Alvaro Barreal）一箭定江山，最終以1：0擊敗國際邁亞密。

賽後國際邁亞密由於只剩下兩輪聯賽，但落後第9名的華盛頓聯隊7分，確定緣盡季後賽，美斯亦終於吞下加盟後上陣13次的首場敗仗。在美斯缺陣的6場比賽中，國際邁亞密只勝出其中1場。

今場落敗後，國際邁亞密提前確定無緣季後賽。（路透社）

根據賽程，國際邁亞密踢完10月22日的最後一輪賽事後便完結球季，下球季具體賽程尚未公布，但預計會在2024年2月底或3月初。作為參考，今季美職聯的開咧戰是在2月25日。

不過美斯球迷亦不用擔心無法看到球王身影，因為阿根廷國家隊在10月13日至11月21日期間，仍有4場世界盃外圍賽要踢，美斯仍可能出現在國家隊賽事中。近日亦有傳美斯可能會在1月以借將身份回歸巴塞隆拿。

球迷至少要等待兩三個月才能看到美斯再次披上國際邁亞密戰袍，不過這期間他仍可能出戰國家隊賽事。（路透社）

美斯貼身保鑣再度成為話題

早前美斯的貼身保鑣Yassine Chueko便曾成為過網絡熱話，網民曾對他大起底，亦對他的盡責及迅速反應給予讚賞。今場比賽完結後，有一名小球迷衝入球場，Yassine Chueko再次迅速地將來者截停，不過由於只是一名小球迷，他並沒有做出太大的動作，隨後亦帶他到美斯面前圓其心願。

美斯雖然輸波，但亦耐心地滿足小球迷的心願，與他合照後再在他的球衣上簽名。Yassine Chueko盡責之餘，其「鐵漢柔情」亦獲網民稱讚。