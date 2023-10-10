美斯傳11月再度訪華　一年內兩度到中國勢與C朗合演球王大戰？

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）今年6月隨阿根廷國家隊訪華，在中國掀起一時熱潮，今天（10日）內地媒體紛紛傳出消息，指美斯今年11月將再次到訪中國。



美斯今年6月隨阿根廷國家隊到訪中國。（Getty Images）

央視「認證」美斯再訪華

今日中午，內地媒體《西北望看台》率先在微博披露「美斯今年將會再次來到中國」的消息，更直指「美斯本人已確定今年會再次來中國，團隊告知相關部門開始籌備行程與後續活動安排」，「接下來，朋友們就等着官宣和搶票吧。」

當時未有相關詳情，一切似乎尚在傳言階段，然而「#梅西（美斯）確定再次來中國」已在微博成為熱話，網民紛紛討論和轉載消息。

【微博瘋傳美斯今年再訪華】

至下午近3時，就連央視網體育的官方微博亦發文指，「美斯本人已確定今年會再次來中國，團隊告知相關部門開始籌備行程與後續活動安排」。獲央視「官方認證」，似乎消息不再只是傳言。

《今日俄羅斯》電視台（RT）在晚上發文稱，「10月10日，中國著名體育記者濱（編按：應為濱岩）證實，梅西（美斯）將於10月30日去巴黎處理私事，隨後將前往中國參加11月5日與國際邁阿密隊的比賽。」RT的帖文引述和演繹了濱岩10月9日的發文：「穿粉色球衣，30號法國巴黎取點東西，5號中國」。

今年6月美斯來華曾在中國掀起熱潮。（Getty Images）

美斯傳出再度來華消息，或未必是空穴來風，畢竟他效力的國際邁亞密剛證實未能晉身季後賽，球隊和他在11月都有空檔。然而根據國際邁亞密官方網站，暫時未見公布有關友賽資料，一切尚待落實。

美斯今年6月隨阿根廷國家隊到訪中國，與澳洲友賽一場；假如11月隨國際邁亞密再度來華，便是美斯5個月內二度到訪，不少內地網民對一年內能在中國兩度欣賞美斯球王風采感到不可思議。

美斯與C朗會否到中國再次上演球王大戰？（Getty Images）

早前沙特阿拉伯記者Ali Alabdallh曾在X（前稱：Twitter）發文指，「中國一間國際市場推廣公司積極舉辦一場星級足球友誼賽，由國際邁阿密對艾納斯」，地點在中國舉行，當中看中的自然是兩隊掛頭牌的美斯對戰C朗拿度。

兩大球王對戰的戲碼，並非新鮮事，今年1月剛轉戰中東的C朗拿度，便在他新東家艾納斯加上另一沙特球會希拉爾組成的利雅德明星隊，友賽巴黎聖日耳門，與美斯再次交手。今年夏天，美斯離開了PSG，首度離開歐洲賽場轉戰美國職業聯賽（MLS），效力碧咸為班主之一的國際邁亞密。