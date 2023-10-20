羽毛球丹麥賽｜李卓耀連續兩仗反勝晉8強　安賽龍退賽只剩兩種子

丹麥羽毛球公開賽男子單打賽事，首圈與中華台北球手王子維激戰3盤晉級的港將李卓耀，16強面對日本球手渡邉航貴同樣要打足3局才分出勝負。

由於賽事大熱門、主場球手安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）因傷退賽，加上首圈已有4位種子球手下馬，已晉身8強的李卓耀問鼎這項超級750級別賽事冠軍機會大增。



李卓耀16強再一次反勝，晉身丹麥賽男單8強。（資料圖片／趙子晉攝）

李卓耀首圈已遇上台灣好手王子維，李卓耀以19：21先輸一局劣勢下，以21：10、21：13反勝晉級，雙方激戰68分鐘。

16強面對日本球手渡邊航貴，李卓耀在首局彷彿完全不在狀態，落後0：4之下，即使連追2分，隨即又被渡邊航貴連取8分將比數拉開至2：12。他追回1分後，便再未得分，首局以3：21大比數落敗，不禁令人擔心是否因對王子維一仗消耗太多體力？

丹麥賽為世界羽聯超級750賽事，多名熱門球手相繼下馬，李卓耀爭冠機會大增。（資料圖片／趙子晉攝）

次局一度陷出局邊緣

幸好大家熟悉的李卓耀在次局回來了，初段與渡邊航貴難分高下，3度平手後，日本球手一度領先10：7，李卓耀追成11：11後繼而反超前，尾段一度以19：14拉開5分優勢。

當港將領前至20：16，眼見局數扳平在望，渡邊航貴卻連取5分、以21：20反超前，只差一分李卓耀便出局。危急關頭，輪到李卓耀接連3分得手，終以23：21扳平局數。

決勝局初段雙方再度爭持，數度平手後，李卓耀中段以10：6稍為拉開優勢，之後再領先至15：9。這6分距離一路維持到局尾，並以21：14再勝一局，李卓耀連續兩輪反勝對手下晉身8強。今場同樣力戰超過1小時，打了61分鐘。

安賽龍因傷退賽，加上多位種子球手早段下馬，令今年丹麥公開賽男單賽事變數大增。（資料圖片／蘇煒然攝）

安賽龍退賽 李卓耀力爭冠軍

值得留意的是，這項超級750級別的賽事，8位種子球手之中，在8強賽事尚未悉數完成前，只剩下兩位種子球手。

7號種子、印度球手普蘭奈退賽未有參加；3號種子、日本球手奈良岡功大，4號種子、泰國球手韋迪辛，5號種子、印尼球手基斯迪及8號種子、中國球手李詩灃均在首圈賽事下馬；至於有主場之利的頭號種子兼世界排名第一的安賽龍即使首圈晉級，他因傷未有出戰16強賽事，換言之次圈賽事完成前，男單只剩下2號種子、印尼球手真庭及6號種子、中國球手石宇奇兩位種子球手仍然「健在」，令今次賽事變數大增。

安賽龍退賽，讓他的16強對手李梓嘉不戰而勝晉身8強，將與日本球手西本拳太爭奪4強席位。李卓耀的8強對手會是中華台北球手林俊易與丹麥球手甘克的勝方，他與李梓嘉同樣身處上線，若各自再過一關，會在4強碰頭。