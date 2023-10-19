羽毛球．丹麥賽︱港隊女雙楊楊配激戰81分鐘過關　8強撼頭號種子

丹麥羽毛球公開賽港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖再有好表現，16強面對經驗豐富的馬來西亞組合許嘉雯／林秋仙，雙方激戰3局，足足81分鐘才分出勝負，港隊組合決勝局戰至刁時險勝對手，勇闖這項世界羽聯（BWF）超級750賽事8強。

她們下場迎來硬仗，遇上來自中國的賽事頭號種子兼世界排名第一組合陳清晨／賈一凡。



丹麥羽毛球公開賽港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖勇闖8強。（資料圖片／趙子晉攝）

25歲的楊雅婷夥拍21歲的楊霈霖在杭州亞運晉身8強，遺憾面對韓國組合未能過關，與獎牌只差一步。她們隨即轉戰歐洲出戰一連三站賽事，上周先在芬蘭上演的超級500賽事北極公開賽晉身16強，本周來到高一級的丹麥公開賽，港隊組合首圈在對手退賽下不戰而勝，今日在16強面對馬來西亞組合許嘉雯／林秋仙，雙方合演一場激戰。

首局楊雅婷／楊霈霖入局較快，早段已拉開10：4優勢，大馬組合中段力追至12：10兩名之差，港隊拍檔隨即連拿4分，以16：10再次大幅領前，並以21：15先取首局。

丹麥羽毛球公開賽港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖與大馬組合激戰81分鐘過關。（資料圖片／趙子晉攝）

決勝局15度平手 全場激戰81分鐘

次局楊楊配曾領先至5：1，被許嘉雯／林秋仙追至8：8平手。即使楊雅婷／楊霈霖連取3分戰至11：8，大馬組合再次追上，雙方得分梅花間竹，12：12、13：13兩度平手後，許嘉雯／林秋仙局尾發揮較好，以21：17勝出，扳平局數。

決勝局成為高潮所在，許嘉雯／林秋仙開局領前4：1，港隊組合追至6：6後，雙方各不相讓，15次打成平手，20：20刁時，楊雅婷／楊霈霖在關鍵時刻連取兩分奠勝，終結這場打了81分鐘的激戰。

楊楊配下場面臨重大考驗，對手陳清晨／賈一凡為「世一」組合也是賽事頭號種子，這對中國組合早前亦在杭州亞運贏得女雙金牌。