岩布仙尼下月訪港慶祝點心店生日 預告唱生日歌大玩掟壽桃包遊戲
撰文：普利森
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AC米蘭名宿岩布仙尼（Massimo Ambrosini）將會在11月初旋風式訪港15小時，出席宣傳活動，慶祝外賣點心連鎖店「包點先生」的15歲生日。岩布仙尼將會在活動上唱生日歌，並會切巨型壽桃包，還會大玩掟壽桃包遊戲。
岩布仙尼最令港人難忘的一幕，並非他球場上的表現，而是他隨AC米蘭在2004年訪港期間，出席亞洲電視台慶晚宴，獲主持朱慧珊邀請高唱生日歌。他略帶尷尬地唱出「Happy Birthday To Me」的短片，至今仍是網民的集體回憶。每年5月29日岩布仙尼生日，不但香港網民會「回帶」，岩布仙尼本人亦相當「識玩」，會在社交網站留言或hashtag經典金句「Happy Birthday To Me」。
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46歲的岩布仙尼將於11月2日下午在中環街巿出席「包點先生」15周年慶典，並聯同童星出身的前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪），齊齊熱唱「Happy Birthday」生日歌，以及切巨型壽桃包為「包點先生」賀壽。兩人更會在活動期間大玩掟壽桃包遊戲。
為了再度訪港，岩布仙尼更加「推job」，他表示：「雖然因為檔期問題，我只能留港短短15小時，朝早抵港，夜晚便要走了，但已經足夠令我開心，很期待再次跟香港的球迷見面。二來我很想念香港的美食，尤其是中式點心，簡直是我的最愛，加上麻辣口味就如踢波一樣刺激，所以今次有機會試食『包點先生』四款期間限定麻辣系列，看到『麻辣菜肉包』以及『麻辣鮮肉燒賣』的圖片已經流口水呢！」
「包點先生」15周年慶典暨麻辣系列發布會
日期：2023年11月2日（星期四）
時間：下午2:30
地點：中環街市1樓活動空間