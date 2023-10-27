岩布仙尼下月訪港慶祝點心店生日　預告唱生日歌大玩掟壽桃包遊戲

AC米蘭名宿岩布仙尼（Massimo Ambrosini）將會在11月初旋風式訪港15小時，出席宣傳活動，慶祝外賣點心連鎖店「包點先生」的15歲生日。岩布仙尼將會在活動上唱生日歌，並會切巨型壽桃包，還會大玩掟壽桃包遊戲。



「包點先生」邀請岩布仙尼訪港，慶祝15周年。（公關提供）

岩布仙尼最令港人難忘的一幕，並非他球場上的表現，而是他隨AC米蘭在2004年訪港期間，出席亞洲電視台慶晚宴，獲主持朱慧珊邀請高唱生日歌。他略帶尷尬地唱出「Happy Birthday To Me」的短片，至今仍是網民的集體回憶。每年5月29日岩布仙尼生日，不但香港網民會「回帶」，岩布仙尼本人亦相當「識玩」，會在社交網站留言或hashtag經典金句「Happy Birthday To Me」。

岩布仙尼「Happy Birthday To Me」的一幕相當經典。（公關提供）

46歲的岩布仙尼將於11月2日下午在中環街巿出席「包點先生」15周年慶典，並聯同童星出身的前女子偶像團體AKB48 Team TP 成員冼迪琦（小迪），齊齊熱唱「Happy Birthday」生日歌，以及切巨型壽桃包為「包點先生」賀壽。兩人更會在活動期間大玩掟壽桃包遊戲。

冼迪琦將會跟岩布仙尼一起掟壽桃包。（公關提供）

岩布仙尼將會在11月2日訪港，到中環街市出席活動。（公關提供）

為了再度訪港，岩布仙尼更加「推job」，他表示：「雖然因為檔期問題，我只能留港短短15小時，朝早抵港，夜晚便要走了，但已經足夠令我開心，很期待再次跟香港的球迷見面。二來我很想念香港的美食，尤其是中式點心，簡直是我的最愛，加上麻辣口味就如踢波一樣刺激，所以今次有機會試食『包點先生』四款期間限定麻辣系列，看到『麻辣菜肉包』以及『麻辣鮮肉燒賣』的圖片已經流口水呢！」

岩布仙尼在90年代出道，1995年加盟AC米蘭，達到球員生涯巔峰，為「紅黑軍團」贏得意甲及歐聯等重要錦標。這位前意大利國腳在2014年掛靴。（公關提供）

「包點先生」15周年慶典暨麻辣系列發布會

日期：2023年11月2日（星期四）

時間：下午2:30

地點：中環街市1樓活動空間