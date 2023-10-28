美斯中國行或改鬥梅州客家　港將茹子楠先立下掛靴宣言｜足球熱話

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）魅力沒法擋，早前宣布代表國際邁亞密再度訪華，一年內兩度造訪中國。「梅西中國行」兩場賽事改完再改，第二站對成都蓉城日前宣布未能在成都上演，而中國的評述員袁甲透露，國際邁亞密的對手有機會變成梅州客家，效力梅州的港將茹子楠「未落實，先興奮」，更先立下「掛靴宣言」。



美斯繼今年6月率阿根廷國家隊來華後，早前落實以國際邁亞密球員身份再度造訪中國，原定在11月初先後鬥青島海牛及成都蓉城。距離美斯訪華不足兩星期，行程似乎未有定案，首仗對青島海牛的賽事改到海口舉行，次站對成都蓉城周五（27日）突然宣布未能舉辦，更未有公布其他方案，安排混亂令一眾球迷在微博怒斥取消全部賽事。

美斯訪華行程混亂遭網民鬧爆 賽前不足兩周突然取消成都站

美斯下月領國際邁亞密造訪中國，一年兩度訪華。（路透社）

「梅西中國行」未能在成都上演，中國足球評述員袁甲透露，國際邁亞密次站的對手，有機會由成都蓉城變梅州客家，而兩場賽事有可能全都在海口上演，他強調，美斯及國際邁亞密是十分希望訪華，問題是出在主辦單位方面，安排上「太單純了」，並指美斯中國行依然有取消的可能性。

美斯中國行的對手是誰，在哪裏進行，如今都未有定案。（資料圖片／Getty Images）

美斯中國行臨時更換對手，效力梅州客家的港將茹子楠有機會成為贏家，隨時獲得與球王交手的機會。茹子楠在社交網站發布限時動態，對有機會鬥美斯感到興奮，更開玩笑地說：「如果係真，踢完呢場，我可以退役了。」

茹子楠同時展示與父親對話的截圖，一盤冷水照頭淋，笑指父親是掃興派，更說：「踢到一坨屎，有份踢都被足協DQ」。

茹子楠笑言，對完美斯都可以退役了。（Instagram截圖）

茹子楠。（資料圖片／袁志浩攝）

美斯曾經在2014年跟隨阿根廷來港，與港足進行友誼賽，梅開二度並交出一助攻，結果阿根廷大勝港隊7：0。